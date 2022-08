Anne Heche: le propriétaire d’un salon californien détaille avoir vu l’actrice une heure avant un accident de voiture enflammé

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Un propriétaire de salon californien a été l’une des dernières personnes à avoir vu Anne Heche avant son violent accident de voiture vendredi dernier.

Richard Glass – propriétaire de Glass Hair à Venice, en Californie, situé à environ trois kilomètres de l’endroit où l’accident de voiture s’est produit – a déclaré à Fox News Digital que l’actrice semblait être “normale” et non ivre.

Lorsque Fox News Digital a demandé à Glass si Heche semblait absent, il a répondu : “Non, ce n’est pas le cas.”

“J’utilise une phrase… si quelqu’un parle en cursif, cela signifie… qu’il est un peu fou. Il est un peu ivre ou en état d’ébriété, et elle ne l’était pas”, a fait remarquer Glass.

“Elle était très polie, très cordiale et très, très agréable.”

Heche, 53 ans, conduisait une Mini Cooper bleue la semaine dernière lorsqu’elle s’est écrasée pour la première fois dans le garage d’un complexe d’appartements à Los Angeles. Peu de temps après, elle a de nouveau écrasé sa voiture dans une maison voisine de Mar Vista et a allumé un incendie.

Glass a noté que l’actrice avait visité son salon de coiffure pour regarder des perruques et était intéressée par l’achat de certains produits. Il a ajouté que son comportement était “normal”.

“Nous avons eu une excellente conversation… elle était très présente et alerte”, a détaillé Glass.

“Je n’ai pas senti d’alcool… ou quoi que ce soit.”

Il a continué à décrire leur rencontre, au cours de laquelle il l’a appelée pour l’achat d’une perruque rouge et de quelques produits capillaires.

“Elle a pris mon visage en coupe et m’a demandé si nous avions déjà travaillé ensemble, et j’ai dit : « Non, je me serais souvenu d’avoir travaillé avec toi » », a déclaré Glass.

Heche a répondu au propriétaire du salon et a dit: “Eh bien, vous avez juste un très beau visage.”

Glass a mentionné qu’il n’avait pas vu l’actrice partir après avoir quitté le salon.

Le propriétaire du salon californien a déclaré qu’il avait commencé à recevoir des alertes téléphoniques quelques instants plus tard, après avoir publié un selfie avec Heche, et avait vu des informations sur l’accident de voiture choquant.

Glass a continué à raconter son interaction avec Heche.

“Ce n’était même pas 10 minutes, c’était juste une jolie… fille”, se souvient-il.

“Quand elle est entrée… elle était juste très polie, cajoleuse, présente… Je prie juste pour elle et… les familles de toutes les personnes impliquées.”

La star de “Six jours, sept nuits” reste dans le coma après l’incident et est dans un “état extrêmement critique”, a confirmé son représentant à Fox News Digital.

La police enquête sur Heche pour conduite sous influence après l’accident de voiture chaotique.