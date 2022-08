Anne Heche: LAPD met fin à l’enquête sur un accident de voiture

NEW YORK –

Le département de police de Los Angeles a mis fin à son enquête sur l’accident de voiture d’Anne Heche, lorsque l’acteur s’est écrasé dans une maison de Los Angeles le 5 août.

Heche est en état de mort cérébrale et sous assistance respiratoire, en attente d’évaluation pour le don d’organes.

“A partir d’aujourd’hui, il n’y aura plus d’efforts d’enquête dans cette affaire”, a annoncé vendredi le département. “Toute information ou dossier qui a été demandé avant cette tournure des événements sera toujours collecté au fur et à mesure de son arrivée en tant que question de formalités et inclus dans l’affaire globale. Lorsqu’une personne soupçonnée d’un crime expire, nous ne nous présentons pas pour examen. .”

Les détectives enquêtant sur l’accident avaient déclaré que des stupéfiants avaient été trouvés dans un échantillon de sang prélevé sur Heche, 53 ans. Elle a été hospitalisée dans un centre de traitement des brûlés de Los Angeles.