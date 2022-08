Anne Heche : L’actrice grièvement blessée après que sa voiture s’est écrasée dans sa maison et a pris feu | Nouvelles américaines

L’actrice américaine Anne Heche a été grièvement blessée après que sa voiture s’est écrasée dans une maison à Los Angeles et a pris feu.

Selon NBCLA, le conducteur accélérait dans une rue résidentielle – et la Mini Cooper bleue a conduit 30 pieds dans une maison de deux étages à Mar Vista.

Les médias locaux suggèrent que l’homme de 53 ans a subi de graves brûlures.

Image:

Anne Hèche



Les agents pensent que la voiture a peut-être heurté un trottoir et se trouvait à 2 pieds du sol lorsqu’elle s’est écrasée devant la propriété.

Des images obtenues par TMZ montraient Heche conduisant le même véhicule qui a ensuite été photographié gravement endommagé sur les lieux.

L’accident a provoqué un grand incendie dans la propriété et il a fallu 65 minutes à 59 pompiers “pour accéder, confiner et éteindre complètement les flammes tenaces dans la structure fortement endommagée”.

Selon le service d’incendie de LA, une femme a été retrouvée à l’intérieur de la voiture et a été transportée à l’hôpital. Alors que le bâtiment est désormais “inhabitable”, le propriétaire est indemne.

Un voisin a dit à la NBCLA : « Il y avait des tonnes de fumée dans la maison. Je pense qu’ils ont utilisé la grue pour déplacer la voiture afin d’extraire le conducteur. C’était fou.

Heche est connue pour ses rôles dans des films tels que Psycho, Donnie Brasco et Cedar Rapids – et elle a déjà fréquenté Ellen DeGeneres entre 1997 et 2000.