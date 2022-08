Anne Heche incinérée et inhumée dans un mausolée au Hollywood Forever Cemetery

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Anne Heche a été incinérée et ses cendres ont été placées dans un mausolée au Hollywood Forever Cemetery près de deux semaines après avoir été déclarée en état de mort cérébrale dans un hôpital de la région de Los Angeles suite à des blessures subies dans un accident de voiture enflammé le 5 août. Elle avait 53 ans. ans.

Dans une déclaration à l’Associated Press, le fils de Heche, Homer Laffoon, a déclaré que lui et son frère, Atlas Tupper, “sont convaincus que notre maman aimerait le site que nous avons choisi pour elle ; c’est beau, serein et elle sera parmi ses pairs d’Hollywood .”

Le cimetière est devenu ces dernières années un centre culturel pour des projections de films, des spectacles musicaux et des festivals.

Sa mort a été qualifiée d’accident la semaine dernière, selon un rapport publié par le médecin légiste-coroner du comté de Los Angeles.

Laffoon est allé voir le groupe My Morning Jacket là-bas après la mort de sa mère, avec des billets achetés avant sa mort. Il aimait le dynamisme de l’endroit et l’a pris comme un signe que sa tombe devrait être là.

“Hollywood Forever est un lieu de vie”, a déclaré Laffoon dans son communiqué. “C’était notre maman, mais la gentillesse et l’effusion de ces derniers jours nous ont rappelé qu’elle appartient aussi à ses fans, à la communauté du divertissement, et maintenant, aux âges.”

Un petit mémorial privé aura lieu une fois la pierre tombale de Heche gravée.

Fondé en 1899 et situé près du lot Paramount Pictures, le cimetière abrite les tombes et les tombes d’acteurs tels que Judy Garland et Douglas Fairbanks, et de musiciens tels que Chris Cornell et Johnny Ramone.

La place de Heche dans le mausolée du jardin des légendes du cimetière est proche de celle de Mickey Rooney et fait face à un lac où les restes de Burt Reynolds ont récemment été déplacés.

La fin l’actrice est décédée de “blessures par inhalation et thermiques”, et le mode de décès a été répertorié comme un “accident”, selon le médecin légiste-coroner du comté de Los Angeles.

Le rapport a également répertorié une “fracture sternale due à un traumatisme contondant” sous “autres conditions importantes”.

Un seul des cinq modes de décès peut figurer sur le rapport du coroner : homicide, suicide, naturel, accidentel ou indéterminé.

Loi de l’État de Californie exige que le médecin légiste-coroner enquête sur toutes les morts subites liées à un suicide, un homicide ou un accident, selon les Centers for Disease Control and Prevention.

Dans une vidéo aérienne capturée à partir de la scène du 5 août quelques instants après la collision, Heche était sorti de la maison en flammes sur une civière par les pompiers avec un drap de protection blanc couvrant son corps, mais elle s’est brusquement redressée avant d’atteindre le véhicule médical d’urgence.

Heche a subi une “lésion cérébrale anoxique grave” et est restée “dans le coma” sous soins médicaux au Grossman Burn Center de West Hills pour avoir l’opportunité de faire don de ses organes via la OneLegacy Foundation.

“Ça a longtemps été son choix de faire don de ses organes , et elle est maintenue sous assistance respiratoire pour déterminer si certaines sont viables », a confirmé son représentant à l’époque.

Heche a été “pacifiquement retiré de l’assistance respiratoire” le dimanche 14 août, après avoir été déclaré en état de mort cérébrale deux jours plus tôt.

LAPD a rejeté l’enquête sur l’accident de voiture après sa mort.

Heche a trouvé le succès sur petit écran dans des feuilletons dans les années 80 et a dépeint des jumeaux dans “Another World”, ce qui lui a valu un Daytime Emmy Award et deux Soap Opera Digest Awards.

Elle est devenue célèbre à la fin des années 90 pour ses rôles principaux aux côtés de Johnny Depp dans “Donnie Brasco”, avec Harrison Ford dans “Six Days, Seven Nights” et dans le remake de “Psycho” de Gus Van Sant.

