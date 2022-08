Anne Heche faisant l’objet d’une enquête pour conduite avec facultés affaiblies : quelle est la prochaine étape ?

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

La police enquête sur Anne Heche pour conduite en état d’ébriété après avoir percuté vendredi une maison à Los Angeles avec sa voiture.

L’accident a déclenché un incendie et a presque détruit la maison de Mar Vista.

Julia Jayne, fondatrice de Jayne Law Group, PC, a expliqué à Fox News Digital que Heche serait inculpée dans l’accident, même si elle n’était pas sous influence.

“Elle va être inculpée”, a déclaré Jayne. “Ils vont essayer de l’accuser de quelque chose pour ça. Conduite imprudente au minimum, si elle n’a pas d’alcool dans son système.”

ANNE HECHE DANS LE COMA SUITE À UN ACCIDENT DE VOITURE : ELLE N’A PAS “REPRIS CONSCIENCE”, DIT REP

Des experts juridiques ont précédemment déclaré à Fox News Digital que Heche pourrait être accusé de conduite imprudente, de délit de fuite et potentiellement DUI.

Un responsable de l’information publique du département de police de Los Angeles a confirmé à Fox News Digital que les autorités avaient obtenu un mandat pour un échantillon de sang de Heche le 5 août.

Les résultats du test sanguin sont attendus et l’enquête est en cours. S’il s’avère que Heche a été en état d’ébriété lors de l’accident, elle sera accusée d’un délit de fuite avec facultés affaiblies, a déclaré LAPD à Fox News Digital. Les autorités présenteront ensuite l’affaire au bureau du procureur de la ville de Los Angeles.

Si des drogues sont détectées lors du dépistage toxicologique initial du LAPD, les autorités devront effectuer un test de confirmation pour décider du niveau de drogue dans le système de Heche. Ce rapport de toxicologie secondaire pourrait prendre jusqu’à 30 jours, selon un représentant du département de police de Los Angeles.

Jayne, un avocat de la défense pénale, a déclaré à Fox News Digital que la police prenant le temps d’enquêter sur la conduite sous l’influence n’est pas “unique” à l’accident de Heche.

“Si vous avez le temps, envoyez-le au laboratoire”, a-t-elle dit. “Obtenez les résultats des tests sanguins, car il y a aussi certaines améliorations qu’ils pourraient vouloir facturer en fonction du taux d’alcoolémie. Il est donc logique qu’ils fassent cette enquête, qui ne lui est pas propre dans tous les cas de conduite avec facultés affaiblies.”

Jayne a expliqué que si l’échantillon de sang était prélevé dans les trois heures suivant l’accident de Heche, l’échantillon de sang serait considéré comme “fiable pour le temps de conduite”.

“Ils l’ont probablement pris dans ce délai, et cela leur donne une certaine confiance”, a-t-elle déclaré.

L’actrice de “Donnie Brasco” est dans un “état extrêmement critique” après l’accident, a déclaré lundi un représentant de l’actrice à Fox News Digital.

“Elle a une blessure pulmonaire importante nécessitant une ventilation mécanique et des brûlures nécessitant une intervention chirurgicale”, a déclaré le représentant. “Elle est dans le coma et n’a pas repris connaissance depuis peu de temps après l’accident.”

Le représentant de Heche a partagé samedi que elle était dans un “état stable”, notant que “la famille et les amis de l’actrice demandent vos pensées et vos prières et respectent sa vie privée pendant cette période difficile”.

L’ex-petit ami de Heche, Thomas Jane, a précédemment déclaré au Courrier quotidien que l’actrice devrait “s’en sortir”.

L’actrice a écrasé sa Mini Cooper deux fois vendredi, avec le deuxième accident déclenchant un incendie qui a laissé une maison presque détruite dans le quartier de Mar Vista.

Heche a subi des brûlures mais était “consciente et respirait” lorsque les ambulanciers l’ont sortie du véhicule.

On ne sait pas quand les résultats de son rapport toxicologique seront rendus aux autorités.

La vidéo de Heche profitant d’une sortie ivre avec son amie et co-animatrice de podcast Heather Duffy a refait surface après son accident.

Duffy et Heche ont apparemment du mal à rentrer chez eux après avoir quitté Craig’s à Los Angeles en septembre 2021.

Plus récemment, Heche et Duffy ont enregistré un épisode de “Better Together” où ils “buvaient de la vodka” avec des “chasseurs de vin”. Le podcast a été enregistré mardi – trois jours avant que l’accident presque mortel ne laisse Heche dans le coma.

Le podcast a été publié le même jour que l’accident, mais retiré en raison de “rapports inexacts” sur le moment, a déclaré un représentant des médias à Fox News Digital.