Anne Heche est morte à 53 ans

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

L’actrice Anne Heche est décédée. Elle avait 53 ans.

Le fils de Heche a confirmé la mort de sa mère dans une déclaration, en disant : “Mon frère Atlas et moi avons perdu notre mère. Après six jours de sautes émotionnelles presque incroyables, je me retrouve avec une profonde tristesse sans mots. J’espère que ma mère est libérée de la douleur et du début.” d’explorer ce que j’aime imaginer comme sa liberté éternelle. Au cours de ces six jours, des milliers d’amis, de famille et de fans m’ont fait connaître leur cœur. Je suis reconnaissant pour leur amour, comme je le suis pour le soutien de mon père, Coley , et ma belle-mère Alexi qui continue d’être mon roc pendant cette période. Repose en paix maman, je t’aime, Homer.”

La star de “Six jours, sept nuits” était dans le coma et a subi une lésion cérébrale “grave” après avoir été impliquée dans un grave accident de voiture il y a une semaine, a déclaré un représentant de l’actrice à Fox News Digital.

Son représentant a déclaré à Fox News Digital plus tôt cette semaine qu’elle avait subi une “lésion pulmonaire importante” et avait besoin d’une “ventilation mécanique” avec “des brûlures nécessitant une intervention chirurgicale”.

Jeudi, le représentant de Heche a déclaré à Fox News Digital que l’actrice “ne devait pas survivre”.

“Cela a longtemps été son choix de faire don de ses organes et elle est maintenue sous assistance respiratoire pour déterminer si certains sont viables”, a ajouté le représentant dans un communiqué au nom des amis et de la famille de Heche.

“Nous voulons remercier tout le monde pour leurs bons vœux et leurs prières pour le rétablissement d’Anne et remercier le personnel dévoué et les merveilleuses infirmières qui ont pris soin d’Anne au Grossman Burn Center de l’hôpital de West Hills”, poursuit le communiqué.

“Anne avait un cœur immense et a touché tous ceux qu’elle a rencontrés avec son esprit généreux. Plus que son talent extraordinaire, elle a vu répandre la gentillesse et la joie comme l’œuvre de sa vie – en particulier déplacer l’aiguille pour l’acceptation de qui vous aimez. On se souviendra d’elle pour elle honnêteté courageuse et qui nous manque beaucoup pour sa lumière”, conclut le communiqué.

Dans une vidéo aérienne capturée à partir de la scène du 5 août, Heche a été transportée hors de la maison en feu sur une civière par les pompiers avec un drap de protection blanc couvrant son corps.

Juste au moment où ils atteignaient l’ambulance, elle s’assit brusquement pendant un moment avant d’entrer dans le véhicule médical d’urgence. Après l’accident, son représentant a confirmé que Heche “n’a pas repris connaissance depuis peu de temps après l’accident”.

Un test sanguin a révélé plus tard “la présence de drogue”, a déclaré le département de police de Los Angeles à Fox News Digital, mais des tests supplémentaires étaient nécessaires pour “exclure toute substance administrée à l’hôpital dans le cadre de son traitement médical”.

L’ACCIDENT DE VOITURE “HORRIFIQUE” D’ANNE HECHE : UN TÉMOIN OCULAIRE PARTAGE DES DÉTAILS TERRIFIANTS D’UN INCIDENT ENFLAMMÉ

Heche a trouvé le succès sur petit écran dans des feuilletons dans les années 80 et a dépeint des jumeaux dans “Another World”, ce qui lui a valu un Daytime Emmy Award et deux Soap Opera Digest Awards.

Elle est devenue célèbre sur le grand écran à la fin des années 90 pour ses rôles principaux aux côtés de Johnny Depp dans “Donnie Brasco”, avec Harrison Ford dans “Six Days, Seven Nights” et le remake de “Psycho” par Gus Van Sant.

Heche, le plus jeune de cinq enfants, est né dans l’Ohio et a grandi dans une famille chrétienne baptiste stricte.

Son père est décédé à l’âge de 45 ans alors qu’elle avait 13 ans. Cette même année, son frère de 18 ans, Nathan, a été tué dans un accident de voiture.

Son premier rôle dans un long métrage était en 1993 pour “Les Aventures de Huck Finn” de Disney avec Elijah Wood, Courtney B. Vance, Ron Perlman, Dana Ivey et Jason Robards.

Elle a travaillé avec Ed Harris et Melanie Griffith dans “Milk Money” en 1994, et Demi Moore, Alec Baldwin et Joseph Gordon-Levitt dans le thriller de 1996, “The Juror”.

Baldwin et Heche se sont ensuite reconnectés pour la pièce de Broadway de 2004, “Twentieth Century”, où elle a remporté une nomination aux Tony Awards pour la meilleure actrice dans une pièce.

ANNE HECHE : REGARD SUR SON PASSÉ TROUBLE ET TRAUMA DANS SES PROPRES MOTS

“Je t’aime Anne. Je t’aime et je pense que tu es une personne tellement talentueuse. J’espère que tout va bien. J’espère que tu t’en sortiras. Je suis de tout coeur avec toi”, a déclaré Baldwin à ses abonnés Instagram au moment de sa crash.

Heche a joué dans “Ally McBeal”, “Everwood”, “Hung”, “Dig” et “Nip/Tuck”, et a joué le rôle de la surintendante adjointe Katherine Brennan à Chicago PD.

Plus récemment, elle a participé à “Dancing with the Stars” en 2020 et était en post-production sur une multitude de projets, dont “Full Ride” avec Dermot Mulroney, “The Idol” avec The Weeknd, Lily-Rose Depp et Troye Sivan , et “Supercell” avec Skeet Ulrich et Baldwin.

Elle a commencé à sortir avec Ellen DeGeneres en 1997 après s’être rencontrée à la soirée Vanity Fair des Oscars, et ils ont officialisé leur relation en marchant sur le tapis rouge lors de la première de son film “Volcano”.

En août 2000, ils ont confirmé la fin de leur relation dans une déclaration commune, affirmant que la rupture était “une séparation à l’amiable”.

Heche a subi une panne publique quelques heures plus tard et elle a été retrouvée chez un inconnu à Cantua Creek, dans le comté de Fresno, après avoir garé sa voiture sur une autoroute et erré dans le désert.

Les autorités ont répondu au domicile du résident concerné et Heche a été emmené à l’hôpital après que les responsables sur les lieux eurent déterminé qu’il y avait un problème médical grave.

“Elle a continué à me dire qu’elle était Dieu et qu’elle allait ramener tout le monde au paradis avec elle dans une sorte de vaisseau spatial”, a écrit un député de Fresno dans un rapport à l’époque.

Un an plus tard, Heche a avoué à Larry King qu’elle avait pris une “coup d’extase” quand elle est sortie de sa voiture, ajoutant: “J’étais tellement loin à ce moment-là, vous savez, au moment où j’ai pris la pilule, j’attendais mon vaisseau spatial.”

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Heche a détaillé certains des traumatismes qui ont déclenché sa dépression dans ses mémoires de 2001 “Call Me Crazy”.

“J’ai appelé mon autre personnalité Celestia”, a-t-elle déclaré à Barbara Walters dans une autre interview. “Je croyais que je venais de ce monde. Je croyais que je venais d’une autre planète. Je pense que j’étais fou.”

Près d’un an après sa rupture, Heche a épousé le caméraman Coleman “Coley” Laffoon en septembre 2001, et le couple a un fils, Homer, ensemble.

Laffoon et Heche se sont séparés après cinq ans de mariage. Leur divorce a été finalisé le 4 mars 2009.

Heche a commencé à sortir avec sa co-vedette de ” Men in Trees “, James Tupper, et elle a confirmé qu’elle était de nouveau enceinte en décembre 2008, et a ensuite eu un fils nommé Atlas. Bien qu’ils n’aient jamais été mariés, le couple a mis fin à leur relation en 2018.