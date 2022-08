Anne Heche est légalement décédée après un accident

LOS ANGELES –

Anne Heche reste sous assistance respiratoire et sous évaluation pour don d’organes après un accident de voiture qui a entraîné sa mort cérébrale, a déclaré vendredi un représentant de l’acteur.

En vertu de la loi californienne actuelle, la mort peut être déterminée par la perte de toutes les fonctions cérébrales et conformément aux normes médicales acceptées.

Alors que Heche est légalement morte, elle est sous assistance respiratoire et “son cœur bat toujours” afin que l’organisation à but non lucratif OneLegacy puisse déterminer si elle peut être une donneuse, a déclaré la porte-parole Holly Baird dans un communiqué.

Le processus, qui consiste à évaluer quels organes sont viables et à trouver un receveur approprié, pourrait prendre d’un jour à plusieurs jours, a déclaré Baird à l’Associated Press.

Aux États-Unis, la plupart des greffes d’organes sont effectuées après que le donneur a été déclaré en état de mort cérébrale.

L’acteur a subi une “lésion cérébrale anoxique grave”, causée par un manque d’oxygène, lorsque sa voiture s’est écrasée dans une maison de la région de Los Angeles le 5 août et qu’un incendie s’est déclaré, selon un communiqué publié jeudi qui indiquait qu’elle n’était pas censée survivre. .

Elle a été hospitalisée dans un centre de soins aux brûlés de Los Angeles.

“C’est un triste jour. J’envoie tout mon amour aux enfants, à la famille et aux amis d’Anne”, a déclaré Ellen DeGeneres vendredi sur Twitter au milieu des informations faisant état de l’état désastreux de Heche. Ils ont été en couple de 1997 à 2000.

Les détectives enquêtant sur l’accident ont déclaré que des stupéfiants avaient été trouvés dans un échantillon de sang prélevé sur Heche, bien que des tests toxicologiques devaient encore être effectués pour les différencier des médicaments qu’elle avait reçus pour ses blessures, a déclaré la police de Los Angeles.

Originaire de l’Ohio, Heche s’est fait connaître pour la première fois dans le feuilleton NBC “Another World” de 1987 à 1991. Elle a remporté un Daytime Emmy Award pour le rôle des jumeaux Marley et Vicky.

À la fin des années 1990, elle est devenue l’une des actrices les plus en vogue d’Hollywood, une constante sur les couvertures de magazines et dans les films à gros budget. Rien qu’en 1997, elle a joué aux côtés de Johnny Depp en tant que sa femme dans “Donnie Brasco” et Tommy Lee Jones dans “Volcano” et faisait partie de l’ensemble de la distribution de l’original “I Know What You Did Last Summer”.

L’année suivante, elle a joué avec Harrison Ford dans “Six Days, Seven Nights” et est apparue avec Vince Vaughn et Joaquin Phoenix dans “Return to Paradise”.