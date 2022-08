Anne Heche en état de mort cérébrale : le représentant confirme

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Anne Heche a été déclarée en état de mort cérébrale après avoir écrasé sa voiture dans une maison de Los Angeles le 5 août.

Son représentant a déclaré à Fox News Digital que bien que les informations faisant état de sa mort soient fausses, “elle a été déclarée en état de mort cérébrale la nuit dernière, mais a été maintenue sous assistance respiratoire pour le don d’organes”.

Selon la loi californienne, où Anne est hospitalisée, la “mort cérébrale” est considérée comme “morte”.

Heche, 53 ans, conduisait une Mini Cooper bleue vendredi dernier lorsqu’elle s’est écrasée pour la première fois dans le garage d’un complexe d’appartements à Los Angeles. Peu de temps après, elle a de nouveau écrasé sa voiture dans une maison voisine à Mar Vista et a déclenché un incendie massif qui a englouti sa voiture et détruit la maison.

LE TEST SANGUIN D’ANNE HECHE “A RÉVÉLÉ LA PRÉSENCE DE DROGUES”: POLICE

Les hommages d’amis commencent à arriver pour Heche. Ellen DeGeneres a envoyé “tout mon amour” à son ex-petite amie. Le comédien et Heche sont sortis ensemble de 1997 à 2000.

DeGeneres, 64 ans, s’est rendue sur Twitter et a écrit : “C’est un triste jour. J’envoie aux enfants, à la famille et aux amis d’Anne tout mon amour.”

L’amie d’Anne, Nancy Davis, a notamment écrit : “Anne a toujours été la personne la plus gentille et la plus attentionnée qui a toujours fait ressortir le meilleur de moi. Elle m’a tellement soutenu dans tout ce qu’elle pouvait faire pour m’aider. @racetoerasems et disait toujours oui quand elle savait qu’elle pouvait apporter quelque chose avec son temps, son talent et son génie créatif pour aider à trouver un remède contre la SP. Mon coeur est brisé.”

Jeudi, un représentant de Heche a déclaré à Fox News Digital que Heche restait dans le coma après avoir subi une lésion cérébrale “grave” et qu’il “ne devrait pas survivre”.

Le représentant a ajouté que le souhait de Heche avait toujours été d’être un donneur d’organes et “elle est maintenue sous assistance respiratoire pour déterminer si certaines sont viables”.

“Nous voulons remercier tout le monde pour leurs bons vœux et leurs prières pour le rétablissement d’Anne et remercier le personnel dévoué et les merveilleuses infirmières qui ont pris soin d’Anne au Grossman Burn Center de l’hôpital West Hills”, a déclaré la déclaration, faite au nom des amis et de la famille de Heche. , a continué.

“Anne avait un cœur immense et a touché tous ceux qu’elle a rencontrés avec son esprit généreux. Plus que son talent extraordinaire, elle a vu répandre la gentillesse et la joie comme l’œuvre de sa vie – en particulier déplacer l’aiguille pour l’acceptation de qui vous aimez. On se souviendra d’elle pour elle honnêteté courageuse et beaucoup manquée pour sa lumière.”

Jeudi, le département de police de Los Angeles a déclaré à Fox News Digital qu’un test sanguin “avait révélé la présence de drogue” dans le système de Heche, mais “des tests supplémentaires sont nécessaires pour exclure toute substance administrée à l’hôpital dans le cadre de son traitement médical. “

Heche est connu pour des films comme “Donny Brasco”, “Six jours, sept nuits” et le remake de “Psycho”.

Des célébrités et des proches ont envoyé des messages de soutien à Heche la semaine dernière.

Alec Baldwin l’a qualifiée de “femme incroyablement talentueuse” et l’acteur Peter Facinelli a déclaré qu’il “priait pour” elle et sa “magnifique famille”. L’acteur James Tupper, l’ex-petit ami de Heche, a tendu la main sur Instagram avec une photo de Heche et Atlas, leur fils de 13 ans.

