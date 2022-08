Anne Heche déclarée légalement décédée à 53 ans, confirme sa famille – National

L’actrice Anne Heche est décédée des suites d’un accident de voiture à Los Angeles il y a une semaine. Elle avait 53 ans.

Son décès a été confirmé par un représentant de sa famille à une déclaration aux gens Vendredi après-midi.

“Aujourd’hui, nous avons perdu une lumière brillante, une âme bienveillante et des plus joyeuses, une mère aimante et une amie fidèle”, indique le communiqué au nom de la famille et des amis de Heche.

“Anne nous manquera beaucoup, mais elle vit à travers ses beaux fils, son travail emblématique et son plaidoyer passionné. Sa bravoure pour toujours se tenir dans sa vérité, répandre son message d’amour et d’acceptation, continuera d’avoir un impact durable.

DOSSIER – Anne Heche arrive à la 74e cérémonie annuelle des Directors Guild of America le 12 mars 2022 au Beverly Hilton de Beverly Hills, en Californie.

Jordan Strauss/Associated Press



La déclaration du représentant a précisé que bien que la star soit considérée comme légalement morte en vertu de la loi californienne, elle reste sous assistance respiratoire jusqu’à ce qu’ils soient en mesure de trouver des receveurs d’organes compatibles.

La nouvelle survient peu de temps après que la famille de Heche a confirmé jeudi qu’elle ne devait pas survivre et qu’elle serait retirée du système de survie.

L’acteur a subi une lésion cérébrale après avoir écrasé sa voiture dans une maison de plain-pied à Los Angeles le 5 août, et ne recevait plus assez d’oxygène au cerveau.

Juste avant l’accident, elle avait été vue en train de traverser un quartier à toute allure dans une Mini Cooper Clubman bleue.

Le service d’incendie de Los Angeles a affirmé que l’accident avait causé un “feu nourri” et des images d’actualités de la scène montraient la voiture, gravement endommagée et brûlée, ainsi qu’une femme extraite des lieux sur une civière.

La maison de Los Angeles après que l’acteur Anne Heche s’est écrasé dans la résidence le 5 août 2022.

GoFundMe



La femme qui vivait dans la maison, qui était à la maison au moment de l’accident, s’en est sortie sans blessure. La maison a maintenant été jugée dangereuse pour l’habitation.

Plus tôt cette semaine, la police a déclaré qu’elle enquêtait sur Heche pour conduite sous l’influence, car des tests sanguins auraient révélé qu’elle avait de la drogue dans son système au moment de l’accident.

Originaire de l’Ohio, Heche s’est fait connaître pour la première fois dans le feuilleton NBC Un autre monde de 1987 à 1991. Elle a remporté un Daytime Emmy Award pour le rôle.

À la fin des années 1990, elle est devenue l’une des actrices les plus en vogue d’Hollywood, une constante sur les couvertures de magazines et dans les films à gros budget. Elle a partagé la vedette avec Johnny Depp dans les années 1997 Donnie Brasco; avec Tommy Lee Jones en 1997 Volcan; avec Harrison Ford en 1998 Six jours, sept nuits; avec Vince Vaughn et Joaquin Phoenix en 1998 Retour au paradiset avec un ensemble dans l’original de 1997 je sais ce que tu as fait l’été dernier.

Sa relation avec Ellen DeGeneres de 1997 à 2000 a accru sa renommée et suscité un immense examen public.

Ellen DeGeneres et Anne Heche arrivent au Emmy Awards Show, le 23 mars 1997 à Pasadena, en Californie.

Bob Riha Jr./Getty Images



À l’automne 2000, peu de temps après leur rupture, Heche a été hospitalisée après avoir frappé à la porte d’un étranger dans une zone rurale près de Fresno, en Californie. Les autorités ont déclaré qu’elle avait semblé secouée et désorientée et avait parlé de manière incohérente aux résidents.

Dans un mémoire publié l’année suivante, Appelez-moi fouHeche a parlé de ses luttes de toute une vie avec la santé mentale et d’une enfance maltraitée.

Elle a été mariée au caméraman Coleman Laffoon de 2001 à 2009. Les deux ont eu un fils ensemble. Elle a eu un autre fils lors d’une relation avec l’acteur James Tupper, sa co-vedette de la série télévisée Hommes dans les arbres.

Heche a travaillé régulièrement dans des films plus petits, à Broadway et dans des émissions de télévision au cours des deux dernières décennies. Elle a récemment eu des rôles récurrents dans la série réseau PD de Chicago et Tous se lèventet en 2020 était un concurrent sur Danser avec les étoiles.

Dans un communiqué publié jeudi au nom des amis et de la famille de Heche, un porte-parole a déclaré que l’acteur pourrait devenir donneur d’organes.

“Cela a longtemps été son choix de faire don de ses organes et elle est maintenue sous assistance respiratoire pour déterminer si certains sont viables”, indique le communiqué.

— Avec des fichiers de Sarah Do Couto de Global News et de l’Associated Press

















