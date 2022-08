Anne Heche dans un état critique suite à un violent accident de voiture

Une femme a écrasé sa voiture dans une maison du quartier de Mar Vista à Los Angeles vendredi, mettant le feu à la fois au véhicule et à la maison, selon des responsables. Une personne au courant de l’affaire a déclaré à CNN que le conducteur était l’actrice Anne Heche.

La conductrice roulait à grande vitesse lorsqu’elle a quitté la route et est entrée en collision avec une résidence, a déclaré Jeff Lee, responsable de l’information publique de la police de Los Angeles, à CNN. L’impact a laissé la voiture engloutie dans les flammes et le conducteur a subi des brûlures. Elle a été emmenée dans un hôpital local par les ambulanciers paramédicaux du service d’incendie de Los Angeles dans un état critique. Il a fallu plus d’une heure aux pompiers pour “accéder, confiner et éteindre complètement les flammes tenaces dans la structure fortement endommagée”, a déclaré le LAFD.

Aucune autre blessure n’a été signalée.

CNN a contacté des représentants de Heche pour commentaires.

Heche est devenue célèbre pour la première fois dans le feuilleton “Another World”, où elle a joué le double rôle des jumelles Vicky Hudson et Marley Love de 1987 à 1991 et a remporté un Daytime Emmy Award pour sa performance. Elle a suivi cela avec des rôles dans des films comme “Donnie Brasco”, “Six Days Seven Nights” et “Wag the Dog”.

Sa relation amoureuse avec Ellen DeGeneres à la fin des années 90 a suscité une intense attention médiatique à l’époque, à la grande frustration professionnelle de Heche. Dans une interview de 2021 avec Page Six, Heche a déclaré qu’elle se sentait “sur liste noire” après avoir rendu publique leur relation.

“Je n’ai pas fait de photo en studio pendant 10 ans”, a déclaré Heche, qui est sortie avec DeGeneres de 1997 à 2000.

Heche est apparue dans de nombreuses séries télévisées plus récemment, notamment “The Brave”, “Quantico” et “Chicago PD”. Elle a plusieurs projets d’acteur actuellement en post-production, selon son profil IMDB.