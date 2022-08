Anne Heche dans le coma suite à un accident de voiture : porte-parole

Anne Heche est restée dans un état critique depuis l’écrasement de son véhicule dans une résidence de Los Angeles vendredi, selon un nouveau représentant de l’actrice.

“Au cours du week-end, un représentant a déclaré qu’Anne était dans un état stable mais cette information était inexacte. Elle est toujours restée dans un état critique, glissant dans le coma après l’accident”, a déclaré lundi un porte-parole de Heche à CNN dans un communiqué. “Elle a une blessure pulmonaire importante nécessitant une ventilation mécanique et des brûlures nécessitant une intervention chirurgicale. Elle est actuellement soignée au Grossman Burn Center.”

Plus tôt lundi, CNN a rapporté que Heche faisait l’objet d’une enquête pour délit DUI et délit de fuite, selon l’officier du LAPD Annie Hernandez.

Les enquêteurs ont obtenu un mandat pour une prise de sang le jour de l’incident. Ils attendent toujours ces résultats, a déclaré Hernandez. Une fois l’enquête terminée, l’affaire sera renvoyée au bureau du procureur de LA City, a ajouté Hernandez.

La représentante de Heche a déclaré à CNN qu’elle n’avait pas encore pu rencontrer les enquêteurs en raison de ses blessures.

Entre-temps, des amis de la femme dont la maison a été détruite dans l’accident disent qu’elle “a échappé de peu à des blessures physiques”.

Lynne Mishele était à l’intérieur de sa résidence où Heche s’est écrasé et un incendie s’est déclaré, ont déclaré des responsables à CNN. Les voisins John et Jennifer Durand ont lancé un GoFundMe pour Mishele pour l’aider à reconstruire sa vie.

Dans la description de la collecte de fonds, les Durand déclarent que Mishele a tout perdu, à l’exception de “quelques effets sentimentaux endommagés”.

“Lynne vit avec ses beaux chiots Bree et Rueban, et la tortue Marley dans la maison de Mar Vista qui a été détruite cette semaine par une voiture entrant dans la maison à grande vitesse, prenant la maison en feu”, déclare GoFundMe. “Lynne et sa famille ont échappé de très peu à des blessures physiques, et nous en sommes très, très reconnaissants. La maison, cependant, a été complètement incendiée.”

Roy Morgen, un autre voisin de Mishele, a déclaré à l’affilié de CNN KCAL/KCBS que la voiture de Heche s’était arrêtée à environ “deux pieds de l’endroit où elle était assise”.

“Elle a eu beaucoup de chance”, a déclaré Morgen à propos de Mishele. “Elle est sous le choc… ça ne l’a pas encore touchée. Il n’y a plus rien dans la maison. Tout a été détruit.”

“Lynne a perdu toute sa vie de biens, de souvenirs, de tout l’équipement pour son entreprise”, déclare GoFundMe. “Avec l’aide des pompiers, elle a pu retirer quelques effets personnels endommagés de l’épave. Tout le reste a disparu.”

CNN a contacté Mishele et les Durand pour commentaires.

Heche a subi “de graves brûlures et a une longue convalescence devant lui”, a précédemment déclaré une source à CNN. “Son équipe et sa famille essaient toujours de comprendre ce qui a conduit à l’accident.”