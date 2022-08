Anne Heche dans le coma suite à un accident de voiture : elle “n’a pas repris connaissance”, dit un représentant

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Anne Heche est dans le coma suite à l’accident de voiture qui a déclenché un incendie et presque détruit une maison à Los Angeles vendredi, a confirmé son représentant à Fox News Digital.

Heche, 53 ans, est dans “un état extrêmement critique”, a déclaré un représentant de l’actrice.

“Elle a une blessure pulmonaire importante nécessitant une ventilation mécanique et des brûlures nécessitant une intervention chirurgicale”, a déclaré le représentant. “Elle est dans le coma et n’a pas repris connaissance depuis peu de temps après l’accident.”

Le représentant de Heche a partagé samedi qu’elle était dans “un état stable”, notant que “la famille et les amis de l’actrice demandent vos pensées et vos prières et de respecter sa vie privée pendant cette période difficile”.