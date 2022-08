Anne Heche avait de la cocaïne dans le système au moment de l’accident, dans un état “catastrophique” – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Jim Ruymen/UPI/Shutterstock

Anne Hèche a découvert qu’elle avait de la drogue dans son système lorsqu’elle a percuté sa voiture dans une maison à Los Angeles, la laissant dans le coma, luttant pour sa vie, a déclaré le département de police de Los Angeles. HollywoodLa Vie le jeudi 11 août. Cependant, des tests supplémentaires sont nécessaires pour “exclure toute substance administrée à l’hôpital”. Le LAPD a également déclaré que l’actrice faisait l’objet d’une enquête pour un crime DUI, car une femme qui se trouvait à l’intérieur de la maison au moment de l’accident tragique a dû se faire soigner. HollywoodLife a contacté le représentant d’Anne pour un commentaire.

Suite Nouvelles des célébrités

“En ce moment, nous enquêtons sur cela comme un crime DUI. C’est parce que sa prise de sang est revenue, révélant la présence de drogue. L’officier Lee du LAPD a déclaré à HollywoodLife. “Je ne peux pas dire quels médicaments car des tests supplémentaires sont nécessaires car ils doivent exclure toute substance administrée à l’hôpital. Cela se fait par le biais d’un test secondaire.

“La raison pour laquelle il s’agit d’un crime est qu’il y a eu des blessures à une femme à l’intérieur de la maison qui a dû se faire soigner lorsque la maison a été engloutie par les flammes”, a poursuivi l’officier Lee. “En ce moment, nous sommes préoccupés par son retour à un être humain en bonne santé. Si Anne ne s’en sort pas et succombe à ses blessures, les enquêteurs poursuivront leur enquête pour découvrir ce qui a causé l’accident. De toute évidence, aucune accusation ne serait déposée dans cette circonstance.

La mise à jour intervient quelques jours après qu’un porte-parole a déclaré HollywoodLa Vie que “peu de temps après l’accident, Anne Heche est devenue inconsciente, glissant dans le coma”. La source a ajouté: “Elle a une blessure pulmonaire importante nécessitant une ventilation mécanique et des brûlures nécessitant une intervention chirurgicale.”

Articles tendance en ce moment À la mode maintenant





Plus tôt le 8 août, un officier du LAPD a déclaré HollywoodLa Vie qu’un test toxicologique est en cours sur le sang d’Anne. “Aujourd’hui, nous avons été informés qu’une enquête était en cours en attendant un résultat sanguin. S’il montre que le conducteur était en état d’ébriété, il sera accusé d’un délit de délit de fuite. L’affaire sera présentée au bureau du procureur de la ville.

Le vendredi 5 août, le Six jours, sept nuits star a été emmenée dans un hôpital local après qu’une voiture qu’elle conduisait s’est écrasée dans une maison résidentielle. “Le véhicule se dirigeait vers l’est sur Preston Way à grande vitesse, est entré dans l’intersection en T de Preston Way et Walgrove Ave, a quitté la route et est entré en collision avec la résidence dans le bloc 1700 de Walgrove”, a déclaré un service de police de Los Angeles. porte-parole confirmé. La voiture d’Anne a ensuite été engloutie par les flammes, provoquant également l’incendie de la maison. Il a fallu plus d’une heure aux pompiers pour “accéder, confiner et éteindre complètement les flammes tenaces dans la structure fortement endommagée”, a déclaré le service d’incendie de Los Angeles dans un communiqué.

Lien connexe Lié: La fille de Heather Locklear : Rencontrez l’enfant unique du mannequin, Ava Locklear

Les ambulanciers paramédicaux ont emmené Anne sur une civière, selon des informations, et elle aurait été dans un état critique à son arrivée à l’hôpital. “Anne est aux soins intensifs, elle a de la chance d’être en vie”, a déclaré une source à CNN dit à l’époque. « Elle a de graves brûlures et a une longue convalescence devant elle. Son équipe et sa famille essaient toujours de comprendre ce qui a conduit à l’accident.