Anne Heche a une fois partagé le rôle de Tom Cruise qu’elle a raté, qu’elle voudrait la jouer dans un film

Anne Heche savait exactement qui elle voulait incarner dans un film.

Dans un podcast récemment publié enregistré avant sa mort, Heche a partagé que si un film était tourné sur sa vie, elle voulait que Miley Cyrus ou Kristen Bell la représente.

S’exprimant sur “Behind the Velvet Rope”, Heche, qui avait déjà travaillé avec Bell, a crédité l’actrice de “Frozen” pour l’avoir aidée à obtenir une deuxième nomination aux Emmy Awards.

Heche dit qu’elle a vu Bell comme “un reflet pour moi” et a pensé qu’il serait approprié que Bell la joue, puisque Heche avait joué la mère de Bell dans un film fait pour la télévision sur Lifetime.

Heche a également suggéré à Miley Cyrus de la jouer dans un biopic, soulignant les similitudes qu’elle partageait avec l’actrice de “Hannah Montana”, notamment comment elles ont toutes deux commencé à travailler à un jeune âge.

Une autre révélation du podcast est survenue lorsque Heche a révélé qu’elle avait perdu un rôle opposé à la star de “Top Gun” Tom Cruise.

Heche dit qu’elle a auditionné pour le film, qui sera plus tard connu sous le nom de “Jerry Maguire”, mais elle a critiqué la direction du film.

Heche dit avoir dit au réalisateur, Cameron Crowe, que l’histoire d’amour du film “n’avait aucun sens”, ce qui, selon elle, lui a fait perdre le rôle qui reviendrait finalement à Renée Zellweger.

Avec le recul, l’actrice a déclaré : “J’ai appris à me taire.”

Au cours de la conversation, Heche a détaillé plusieurs snafus qu’elle a eu tout au long de sa carrière en raison de sa “liste noire” à Hollywood après avoir révélé sa relation avec Ellen DeGeneres.

Heche a abordé le fait de travailler dans plusieurs films des chaînes Hallmark et Lifetime, pas nécessairement pour le calibre de la production mais parce que “ces entreprises ont gardé de la nourriture sur ma table”.

C’est dans un film Lifetime que Heche a rencontré Bell, sur le tournage de “Gracie’s Choice”.

Heche a également été franc sur le traumatisme qu’elle avait subi au cours de sa vie, partageant: “Selon la gravité de cette contribution, la gravité de votre intelligence de votre identité doit être façonnée. Parce que vous essayez de comprendre la santé mentale de ce que vous ‘ on te dit que tu es fou.”

L’hôte David Yontef a demandé à Heche quelle était la plus grande idée fausse à son sujet, et elle a déclaré: “La plus grande idée fausse est que je suis folle.”

Elle a parlé d’une conversation sur la santé mentale : “Nous avons beaucoup de travail à faire … c’est ce à quoi j’ai passé mes 20 dernières années. Pour dire, wow, ‘Vous racontez votre histoire, c’est pourquoi je vous identifier.’ Comment pouvons-nous accepter cela? C’est ce qu’est ‘Call Me Crazy’. Appelez-moi sain d’esprit est l’antidote.

“Call Me Crazy” est le livre de Heche publié en 2001.

