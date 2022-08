Anne Heche a déclaré qu’elle avait “mis en garde” sa co-star de “Ally McBeal”, Portia de Rossi, contre la poursuite de son ex Ellen DeGeneres

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Anne Heche se souvient avoir dit à Portia de Rossi de ne pas poursuivre son ex-petite amie, Ellen DeGeneres, lors d’un épisode de 2021 de son podcast “Better Together” avec Heather Duffy.

Dans la vidéo YouTube, Heche se souvient comment elle a “mis en garde” de Rossi contre le début d’une relation avec le comédien. Heche et DeGeneres sont sortis ensemble pendant trois ans avant une rupture publique en 2000, où l’actrice a souffert d’une crise de santé mentale quelques heures après la fin de la relation.

“Au fait, je l’ai prévenue”, a déclaré Heche à Duffy. “Portia m’a même posé des questions sur Ellen.”

Elle a poursuivi: “Portia est venue à mon mariage [to ex-husband Coleman ‘Coley’ Laffoon in 2001] parce que j’étais sur ‘Ally McBeal’ avec elle. Portia a même dit : “Je vais m’en prendre à Ellen.””

LA MORT D’ANNE HECHE A DÉCIDÉ UN “ACCIDENT”: CORONER

Au moment de la relation entre Heche et DeGeneres, ils étaient connus pour être un élément central de la communauté LGBTQ en tant que l’un des rares couples ouvertement homosexuels d’Hollywood.

“Tu ne seras pas l’enfant de l’affiche, ma fille, parce que devinez quoi, cet enfant de l’affiche a déjà été pris”, a déclaré Heche. “Et au fait, ce n’était pas un super endroit. Mais, le tien ne sera pas plus facile.”

LA RELATION D’ANNE HECHE AVEC ELLEN DEGENERES : RETOUR EN ARRIÈRE

“Et je vous le dis maintenant, comme, drapeau rouge, drapeau rouge, drapeau rouge!” Heche se souvint de l’avoir dit à Rossi.

“J’ai été annulée depuis le jour de ma naissance”, a déclaré Heche en défendant sa “vérité” dans la relation.

Trouvant de l’humour dans son passé, Heche a plaisanté : « J’ai réalisé qu’Ellen conduisait une Porsche… puis elle en a épousé une. Tout ce qu’elle faisait, c’était conduire des Porsche et elle les collectionnait et je pensais que c’était tellement stupide parce qu’elles étaient si bruyantes. ”

Heche a déclaré à Page Six l’année dernière que la relation ratée ne l’avait pas seulement mise sur liste noire d’Hollywood, mais qu’elle l’avait également “annulée” de l’industrie du divertissement pendant une décennie.

“Je n’ai pas fait de photo de studio pendant 10 ans”, a-t-elle déclaré à propos des retombées. “J’ai été viré d’un contrat photo de 10 millions de dollars et je n’ai pas vu la lumière du jour dans une photo de studio.”

DeGeneres, pour sa part, a célébré mardi ses 14 ans de mariage avec de Rossi et a écrit dans un post Instagram: “C’est bon d’être aimé. C’est profond d’être compris.”

ANNE HECHE CAR CRASH SCENE VIDÉO: À L’INTÉRIEUR DE LA MAISON DE LOS ANGELES ENDOMMAGÉE

La mort d’Anne Heche a été qualifiée d’accident mercredi, selon un rapport publié par le médecin légiste-coroner du comté de Los Angeles.

La fin l’actrice est décédée de “blessures par inhalation et thermiques”, et le mode de décès a été répertorié comme un “accident”.

Le rapport a également répertorié une “fracture sternale due à un traumatisme contondant” dans “d’autres conditions importantes”, sa mort ayant été notée le jeudi 11 août.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Un seul des cinq modes de décès peut figurer sur le rapport du coroner : homicide, suicide, naturel, accidentel ou indéterminé.

Loi de l’État de Californie exige que le médecin légiste-coroner enquête sur toutes les morts subites liées à un suicide, un homicide ou un accident, selon les Centers for Disease Control and Prevention.

L’auteur du best-seller du New York Times a été “tranquillement retiré de l’assistance respiratoire” le dimanche 14 août, après avoir été déclaré en état de mort cérébrale deux jours plus tôt. Elle laisse dans le deuil son fils, Homer, avec son ex-mari Coley Laffoon, et son fils Atlas avec son ancien partenaire, James Tupper.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

LAPD a rejeté l’enquête sur l’accident de voiture après sa mort.

Heche a trouvé le succès sur petit écran dans des feuilletons dans les années 80 et a dépeint des jumeaux dans “Another World”, ce qui lui a valu un Daytime Emmy Award et deux Soap Opera Digest Awards.

Elle est devenue célèbre à la fin des années 90 pour ses rôles principaux aux côtés de Johnny Depp dans “Donnie Brasco”, avec Harrison Ford dans “Six Days, Seven Nights” et dans le remake de “Psycho” de Gus Van Sant.