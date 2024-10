Anne Hathaway s’excuse pour son interview « grinçante » avec le même journaliste qui a failli démissionner à cause du « cauchemar » Blake Lively

Anne Hathaway s’est excusée pour son interview « grinçante » avec le journaliste Kjersti Flaa après que le journaliste a partagé un extrait de leur conversation de 2012 sur TikTok.

Flaa – qui, en août, a révélé qu’elle avait presque complètement arrêté le journalisme après une interview « cauchemardesque » avec Blake Lively – lui a dit Abonnés TikTok qu’un représentant de la star de « Le Diable s’habille en Prada » l’a contactée par e-mail avec un message d’excuses de l’actrice un jour après avoir partagé la vidéo.

«Je dois dire que j’ai été assez choqué. Je ne m’attendais pas du tout à ce qu’elle me contacte. Je pensais qu’elle ne verrait même jamais cette vidéo, mais elle l’a fait et elle a fait quelque chose d’assez incroyable », a déclaré Flaa, révélant que Hathaway lui avait envoyé un « long e-mail » expliquant ce qu’elle traversait à ce moment-là et s’excusant « d’avoir donné [Flaa] une horrible interview.

Anne Hathaway a envoyé des excuses au journaliste Kjersti Flaa, photographié ci-dessus, après lui avoir accordé une « horrible interview » en 2012. kjerstiflaa/TikTok

«Je dois dire que j’ai été assez choqué. Je ne m’attendais pas du tout à ce qu’elle me contacte », a déclaré Flaa dans une vidéo TikTok mardi à propos de l’e-mail de Hathaway. kjerstiflaa/TikTok

Dans le clip original De leur brève interaction, qui a eu lieu alors que Hathaway faisait la promotion de « Les Misérables », Flaa a commencé son interview en demandant en plaisantant à Hathaway de répondre à la première question par une chanson.

« J’allais vous chanter la question et vous pourrez chanter la réponse », a déclaré Flaa en riant dans le clip. Hathaway, cependant, n’aimait pas l’idée. « Eh bien, je ne ferai pas ça, mais vous êtes plus que bienvenu pour chanter », a-t-elle répondu.

Flaa a poursuivi l’interview en posant à Hathaway des questions telles que : « Vous souvenez-vous de votre premier béguin ? et si elle pensait que « l’amour était plus passionné » pendant la période où le film a eu lieu. Suite aux deux questions, Hathaway a simplement répondu « Non ».

Dans le clip original, Hathaway n’a pas tardé à mettre fin à plusieurs questions de Flaa au cours de leur brève conversation avec un simple « Non », ce qui a incité Flaa à admettre que leur échange « ne s’est pas déroulé comme prévu » tout en en discutant en ligne plusieurs années plus tard. kjerstiflaa/TikTok

Flaa a exhorté ses abonnés à regarder le reste de leur interview « grinçante » sur sa chaîne YouTube. kjerstiflaa/TikTok

À l’époque, Flaa avait déclaré à ses abonnés que « les choses ne se sont pas déroulées comme prévu » en les poussant à regarder le reste du clip « grincer des dents » sur sa chaîne YouTube.

Dans son TikTok de mardi, Flaa a ajouté : «[Hathaway’s apology] c’était tellement touchant pour moi. Rien que d’en parler, j’en ai presque les larmes aux yeux. J’étais tellement reconnaissante qu’elle ait fait ça.

« C’était une note très personnelle et nous avons décidé que je ne partagerais pas exactement ce qu’il y avait dans l’e-mail, mais je voulais juste partager avec vous ce qu’elle a fait parce que je pensais que c’était tellement incroyable. »

Bien qu’elle n’ait pas partagé les détails spécifiques de l’e-mail de Hathaway, la journaliste a déclaré qu’elle avait répondu à l’e-mail de l’actrice oscarisée, exprimant sa gratitude pour les excuses et lui proposant de s’asseoir avec elle pour une autre conversation.

En août, Flaa a parlé d’une autre expérience qu’elle a eue avec l’actrice Blake Lively, admettant qu’elle envisageait de quitter le journalisme après son entretien « cauchemardesque » avec la star de « Gossip Girl ». Kjersti Flaa/YouTube

Flaa a depuis révélé que Lively n’avait jamais demandé à s’excuser pour ses commentaires « horribles ». Kjersti Flaa/YouTube

«J’ai dit: ‘Si jamais vous voulez vous asseoir et en parler, je suis là.’ et elle m’a invité à l’interviewer pour son prochain film qui sortira en mai », a annoncé Flaa à ses abonnés.

« J’ai tellement de respect pour les gens qui reconnaissent leurs erreurs et s’excusent. Désolé est un mot tellement puissant », a ajouté Flaa, faisant probablement référence à son épreuve précédente avec Lively qui, selon elle, ne s’est jamais excusée pour son commentaire de « petite bosse ».

Elle a terminé en abordant l’incident en disant: « C’était il y a longtemps maintenant, je n’ai aucune rancune à ce sujet. »