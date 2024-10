Anne Hathaway s’excuse auprès du journaliste pour son « horrible interview »

Après que la journaliste Kjersti Flaa a publié une interview désastreuse qu’elle a réalisée avec Anne Hathaway en 2012, l’actrice a présenté ses excuses.

« Hier, j’ai reçu un e-mail. Il venait du publiciste d’Anne Hathaway, et il m’a transmis un message d’Anne Hathaway », a-t-elle déclaré dans son émission. Discussion dégueulasse. « Je dois dire que j’ai été assez choquée. Je ne m’attendais pas du tout à ce qu’elle me contacte. Je pensais qu’elle ne verrait même jamais cette vidéo. Mais elle l’a fait. Et elle a fait quelque chose d’assez incroyable. »

Anne Hathaway a présenté ses excuses à un journaliste.

Le images originales avait montré Hathaway, qui s’adressait aux journalistes lors d’une conférence de presse pour promouvoir Les Misérables, donnant des réponses brèves aux questions de Flaa. Pour ajouter un peu de fun à l’interview sur la comédie musicale, la journaliste avait demandé aux acteurs de chanter leurs réponses aux questions, qu’elle leur chanterait. Hathaway « n’était pas très positif à cette idée », a déclaré Flaa, qui a noté que ses coéquipiers tels que Russell Crowe et Hugh Jackman étaient partants.

« J’ai également montré des clips d’elle alors qu’elle se montrait assez dédaigneuse envers moi, et cela a créé des réactions », a déclaré Flaa, notant que les téléspectateurs étaient divisés sur la question de savoir si Hathaway était impoli ou s’il passait simplement une mauvaise journée.

La journaliste a déclaré que Hathaway lui avait depuis envoyé « un long e-mail m’expliquant ce qu’elle traversait au moment où elle a fait cette interview, et elle s’est excusée de m’avoir… donné une interview horrible », a-t-elle déclaré. « C’était tellement touchant pour moi. Le simple fait d’en parler me donne presque les larmes aux yeux, parce que j’étais tellement reconnaissante qu’elle ait fait ça. Et c’était une note très personnelle. Et nous avons décidé que je ne partagerais pas exactement ce qui était dans l’e-mail, mais je voulais juste partager avec vous ce qu’elle a fait. »

Flaa a déclaré que Hathaway l’avait également invitée à l’interviewer lors de la sortie du prochain film de la star.

Anne Hathaway dans « Les Misérables », 2012.

« Alors, oui, j’attends vraiment ça avec impatience, Anne », a déclaré Flaa. « Merci beaucoup d’avoir fait ça. »

L’intervieweur de Hathaway est le même extrait de 2016 cela la montre félicitant Blake Lively enceinte pour sa petite bosse. Lively, qui était enceinte, a alors dit : « Félicitations pour ton petit ventre ! » Flaa n’était pas enceinte.

Elle a déclaré que ses vidéos visaient à montrer davantage à son public les célébrités et ses interactions avec elles.

