Anne Hathaway s’est excusée auprès de Kjersti Flaa pour son interview virale de 2012 et a expliqué ce qui se passait en privé | Anne Hathaway, Kjersti Flaa | Just Jared : actualités et potins sur les célébrités

Journaliste norvégien de divertissement Kjersti Flaa révèle une mise à jour à ce sujet Anne Hathaway histoire.

Kjersti a partagé une vidéo ce week-end de son entretien de 2012 avec Anne lors de la tournée de presse de Les Misérables. Dans l’interview qui a refait surface, Kjersti a jeté une idée qu’elle et Anne pourrait chanter les questions et les réponses de l’entretien d’avant en arrière. Anne a dit « non » à cette idée de son côté. Plus tard dans l’interview, il y a eu des réponses brèves.

» Pensez-vous que l’amour était plus passionné à l’époque, ou que les gens sacrifient plus pour l’amour qu’aujourd’hui ? » Kjersti demandé, à quoi Anne a dit : « Non ». On lui a ensuite demandé : « Vous souvenez-vous de votre premier béguin ? et Anne a de nouveau répondu : « Non ».

Maintenant, Kjersti révèle que Anne J’ai vu les clips vidéo et je les ai personnellement contactés.

Kjersti a déclaré dans la mise à jour : « Hier, j’ai reçu un e-mail. C’était de Anne Hathawayle publiciste de, et il m’a transmis un message de Anne Hathaway. Je dois dire que j’ai été assez choqué. Je ne m’attendais pas du tout à ce qu’elle me contacte. Je pensais qu’elle ne verrait jamais cette vidéo, mais elle l’a fait. Et elle a fait quelque chose d’assez incroyable.

«Elle m’a envoyé un long e-mail m’expliquant ce qu’elle traversait à ce moment-là lorsqu’elle a fait cette interview, et elle s’est excusée de m’avoir… donné une horrible interview, en gros. C’était tellement touchant pour moi. Rien que d’en parler, j’ai presque les larmes aux yeux, parce que j’étais tellement reconnaissante qu’elle ait fait ça », a-t-elle ajouté.

Cependant, vous n’entendrez pas exactement ce qu’il y avait dans cette note. Elle a partagé : « Nous avons décidé que je ne partagerais pas exactement ce qu’il y avait dans l’e-mail, mais je voulais juste partager avec vous ce qu’elle a fait. »

Anne a remporté un Oscar en 2013 pour son travail dans Les Mismais avait précédemment partagé qu’elle n’était pas heureuse à ce moment-là.