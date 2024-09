Anne Hathaway s’affiche au naturel avec ses boutons et fait le buzz avec son produit anti-imperfections imparable

L’apport de vitamine D est indispensable pour la peau. Ainsi, après avoir affiché une mine radieuse et un joli hâle doré pendant tout l’été, le mois de septembre et son lot de stress et de changements en tout genre entraînent parfois le retour des boutons. Et il semblerait que même Anne Hathaway ne puisse pas y échapper. Sur Instagram, l’actrice américaine de 41 ans vient de s’afficher au naturel, dévoilant ses boutons pour normaliser l’acné tardive et décomplexer le fait d’avoir des imperfections et une peau pas toujours « lisse ». La jolie brune a en profité pour dévoiler son arme infaillible contre les boutons : les fameux patchs hydrocolloïdes capables d’absorber rapidement le sébum.

Anne Hathaway affiche son acné : une photo qui fait le buzz sur Instagram

Les stars sont comme nous ! La preuve avec cette photo, déjà culte, de l’actrice Anne Hathaway qui se dévoile au naturel sur Instagram. On découvre que la star du film Le Diable s’habille en Prada doit en ce moment composer avec plusieurs petits boutons qui ont décidé de s’inviter sur son visage. Le selfie partagé le 1er septembre dernier avec ses 34 millions d’abonnés et où elle apparaît dans sa voiture, paire de lunettes de soleil sur le nez, a rapidement fait le buzz, au point d’être « liké » plus de deux millions de fois. En commentaires, les internautes ont remercié la comédienne de 41 ans pour ce cliché qui décomplexe et prouve que même les plus grandes stars peuvent être sujettes aux (…)

