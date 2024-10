Anne Hathaway revient dans « Princess Diaries 3 » : « Des miracles se produisent »

Anne Hathaway est de retour pour Journal de princesse 3.

L’actrice a confirmé la nouvelle sur Instagram quelques heures après que Deadline ait rapporté en exclusivité que la réalisatrice Adele Lim était montée à bord du trio.

Dans la vidéo qu’elle a publiée, Hathaway a compté jusqu’à trois avec des coupures d’elle-même plus jeune dans le rôle de Mia Thermopolis et de Julie Andrews dans le rôle de la reine Clarisse Renaldi disant toutes deux « Tais-toi ! »

Lim, qui a écrit le long métrage d’animation de Disney Raya et le dernier dragon (2021) et a fait ses débuts en tant que réalisatrice avec la comédie classée R de Lionsgate Tour de joie (2023) avec Ashley Park, Sherry Cola, Stephanie Hsu et Sabrina Wu. Les autres crédits de Lim incluent le fait d’être scénariste et producteur sur Une colline d’arbre et Arme mortelle ainsi que co-showrunning Étoile croisée. Elle a également écrit la comédie romantique réalisée par Jon Chu Asiatiques riches et fous basé sur le livre de Kevin Kwan.

Hathaway a récemment joué dans Prime Video L’idée de toi (2024) dans le rôle de Solène Marchand aux côtés de Nicholas Galitzine. La comédie romantique est basée sur le livre de Robinne Lee. Avant cela, Hathaway est apparu dans L’instinct maternel (2024) dans le rôle de Céline, Elle est venue vers moi (2023) dans le rôle de Patricia Jessup-Lauddem et Eileen (2023) comme Rébecca.

Hathaway devrait également revenir pour la suite d’un autre film bien-aimé – La guerre du diable Prada (2006). La suite, scénarisée par l’écrivain original Aline Brosh McKenna, a été confirmée en juillet 2024.

Debra Martin Chase produira Journal de princesse 3. Les EP incluent la partenaire de production de Lim, Naia Cucukov et Melissa Stack. Flora Greeson écrit le scénario.

Le premier Journaux de princesse Le film est arrivé en 2001 et le rôle de Hathaway dans le rôle de l’adolescente Mia Thermopolis, qui apprend qu’elle est une princesse, a constitué une avancée majeure pour sa carrière. The Princess Diaries 2 : Fiançailles Royales est apparu en 2004, juste après l’apparition de Hathaway dans l’adaptation cinématographique de Ella Enchantée la même année.

Les autres acteurs originaux n’ont pas encore été confirmés pour revenir au troisième opus. Julie Andrews a déjà déclaré qu’elle ne savait pas vraiment où elle se situerait dans un trio. Garry Marshall a réalisé les premier et deuxième films. Meg Cabot et Gina Wendkos ont écrit le scénario du premier film, et Shonda Rhimes a rejoint le duo pour le deuxième film.

