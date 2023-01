Anne Hathaway ne se maquille pas et montre ses taches de rousseur en selfie – Hollywood Life

Voir la galerie







Anne Hathaway a prouvé que le temps n’avait aucun effet sur sa peau radieuse dans un tout nouveau selfie sans maquillage qu’elle a partagé sur Instagram ce week-end. L’actrice oscarisée de 40 ans avait l’air absolument impeccable alors qu’elle montrait ses taches de rousseur naturelles et sa peau lisse dans le selfie, qui a été prise depuis un lit vêtu de draps blancs luxueux. Ses mèches brunes emblématiques tournaient autour de sa tête en vagues apprivoisées et rencontraient ses épaules, qui étaient couvertes d’une robe blanche. « Balayez vers la droite pour une surprise chaleureuse… », a-t-elle légendé le message. La “surprise” était une photo montrant un latte qui présentait de l’art en mousse fait pour ressembler à son visage.

Le poste de repos et de relaxation d’Anne est venu juste avant qu’elle ne s’habille pour le Festival du film de Sundance 2023 à Park City, Utah, pour la première de son nouveau film, Eileen. Elle avait l’air chic tout en restant au chaud dans une doudoune noire habillée de coutures corset. En dessous, elle a enfilé une petite robe noire sexy qu’elle a associée à de grosses bottes à lacets. La robe et la doudoune ont été conçues par Versace. Dans une publication Instagram qui incluait ses looks, elle a fait référence à son latte en appelant le manteau de créateur “une autre surprise chaleureuse”.

Eileen n’est qu’un des nombreux projets Les misérables l’actrice est sortie récemment. Elle a joué dans le drame sur le passage à l’âge adulte, heure d’Armageddonqui a fait ses débuts en 2022, et elle avait une mini-série télévisée intitulée Nous nous sommes écrasés sortir la même année. De plus, elle a sept projets en cours, selon elle IMDb page. Anne est dans l’industrie depuis son adolescence et a parlé d’un souvenir amer dont elle se souvient très bien lorsqu’elle a commencé à décrocher des rôles lors d’une séance de questions-réponses après la projection à Sundance.

“Je viens de me rappeler que l’une des toutes premières questions qu’on m’a posées quand j’ai commencé à jouer et que j’ai dû faire de la presse était : êtes-vous une bonne ou une mauvaise fille ?” elle a rappelé, par La variété. “J’avais 16 ans. Et mon moi de 16 ans voulait répondre avec ce film.”

Anne a récemment parlé de ses premiers jours d’actrice dans une interview du 22 janvier avec PERSONNESau cours de laquelle elle a confirmé qu’un troisième agendas princesse le film est en préparation. Parlant du soutien des fans derrière le film, elle a déclaré: “Nous ressentons exactement la même chose, et je sais que c’est probablement très frustrant [to wait so long].” Elle a ajouté: “C’est un processus qui demande de la patience, et donc tout le monde devrait se considérer comme faisant partie de l’industrie du cinéma maintenant, car c’est le temps qu’il faut réellement pour faire des choses.” Anne avait 18 ans lorsqu’elle a joué dans le film, qui était son premier rôle majeur et est devenu un film emblématique pour les enfants qui ont grandi dans les années 2000.

