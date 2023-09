Crédit d’image : Neil Rasmus/bfa.com/Shutterstock

Ne soyez pas ridicule. Tout le monde veut ça. Et Miranda Priestley avait raison. Anne Hathaway et Meryl Streep nous a donné Le diable s’habille en Prada retrouvailles dont nous ne savions pas avoir besoin aux Albie Awards le 28 septembre.

Anne, 40 ans, et Meryl, 74 ans, ont posé ensemble pour un photographe lors de l’événement à New York, organisé par George et Amal Clooney. Meryl a doucement enroulé son bras autour d’Anne pour la photo. Meryl avait l’air chic dans un pull scintillant et un pantalon noir. Anne, qui a rendu Miranda fière, a été tuée dans une robe Versace décolletée verte et argentée. La robe étincelante avait un motif de style années 70 et était ornée de dentelle verte.

Ces dernières retrouvailles surviennent il y a plus de 17 ans Le diable s’habille en Prada est sorti en salles et a changé nos vies pour toujours. Le film est devenu instantanément un classique du millénaire et a valu à Meryl une nouvelle nomination aux Oscars.

Bien qu’Anne soit la seule personne qui aurait pu véritablement jouer Andy Sachs, elle n’était en réalité pas le premier choix pour le rôle au début. Selon EW histoire orale du film, publié en 2021, Rachel McAdams s’est vu offrir le rôle à trois reprises et a refusé.

Alors que Le diable s’habille en Prada l’équipe voulait Anne, le studio n’avançait pas. Ce n’est que lorsque Meryl est intervenue qu’Anne a obtenu le rôle. « Meryl était impatiente de faire le film et elle a dit : ‘Laissez-moi la rencontrer' », a déclaré le réalisateur. David Frankel dit. «montagne de Brokeback était sur le point de sortir. Annie a joué un petit rôle merveilleux à cet égard. Et Meryl a regardé cette scène du film, elle l’a rencontrée et a appelé Tom Rothman à Fox et a dit: ‘Ouais, cette fille est géniale et je pense que nous allons bien travailler ensemble.’

Anne et Meryl se sont retrouvées à plusieurs reprises sur les tapis rouges depuis Le diable s’habille en Praday compris au Salon de la vanité After-party des Oscars en 2009 et Oscars 2014.