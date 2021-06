Anne Hathaway est couverte de faux sang et enfile une perruque blonde pour filmer la scène de l’accident

L’ACTRICE Anne Hathaway a l’air d’une épave – alors qu’elle fait la télé d’un accident de voiture.

Couverte de faux sang, la star de 38 ans portait une perruque blonde et une veste à imprimé léopard lors d’une scène d’accident à New York.

Anne Hathaway est couverte de faux sang dans une perruque blonde

L’actrice du Diable s’habille en Prada a également été vue incrustée dans un pare-brise de voiture

Anne, qui est apparue dans Les Misérables, tourne le drame Apple TV+ WeCrashed.

La série raconte l’ascension et la chute de la start-up immobilière américaine WeWork.

Hathaway et sa co-vedette Jared Leto, 49 ans, incarnent le mari et la femme des fondateurs de l’entreprise, Rebekah et Adam Neumann.

La star hollywoodienne filmait une scène d'accident à New York

Anne, 38 ans, a également été vue allongée sur un pare-brise de voiture brisé





La société a connu un énorme succès avant d’annoncer une perte de 2 milliards de dollars en 2018.

