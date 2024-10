Anne Hathaway enchante avec la performance de Queen à la collecte de fonds de Kamala Harris

Anne Hathaway est revenue à ses racines « Ella Enchanted » pour un Kamala Harris collecte de fonds à New York… en chantant de manière impressionnante « Somebody to Love » de Queen pour la foule.

Regardez-le… l’actrice est montée sur scène lors de l’événement Broadway for Harris, où elle a chanté haut et fort la ballade d’amour la plus célèbre du groupe de rock. Et ce n’est pas pour rien qu’elle avait l’air plutôt solide aussi !!!

Anne Hathaway chante « Somebody to Love » lors d’une collecte de fonds pour Harris à Broadway à Manhattan après avoir déclaré qu’elle prévoyait de voter pour le vice-président pic.twitter.com/zB88zBsd63 – Le journaliste hollywoodien (@THR) 15 octobre 2024

Bien sûr, Anne n’est pas étrangère à cette mélodie, puisque son personnage dans le film « Ella Enchanted » a également chanté l’hymne de la reine dans une scène emblématique.





Pour ceux qui ne connaissent pas le film de 2004, Anne’s Ella – une version du conte classique de Cendrillon – est obligée de se produire devant une salle pleine de géants… chantant et dansant sur « Somebody to Love » après avoir reçu l’ordre de le faire.

Cependant, Anne a changé la donne pour la représentation de lundi soir… en prenant un moment pour s’adresser à la foule et l’encourager tous à sortir et voter le 5 novembre.

Elle a noté… « Nous avons un grand choix à faire, Amérique, vous devez faire un choix, vous devez voter. Peut-être que cette élection, peut-être que vous n’avez pas de candidat que vous aimez, mais vous devez avoir une question pour laquelle vous, peut-être que la personne que vous aimez, c’est vous, vous devez voter pour vous-même, Amérique.

Anne penche clairement vers la nostalgie ces jours-ci… ayant récemment annoncé le retour de la franchise ‘Princess Diaries’. Plus tôt ce mois-ci, l’actrice oscarisée a confirmé qu’elle jouerait et produirait « The Princess Diaries 3″… qui sera réalisé par Adèle Lim.