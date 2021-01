Hathaway, dont le film le plus récent « Locked Down » sort jeudi sur HBO Max, a déclaré à Jimmy Fallon sur « The Tonight Show » que la seule personne proche qui l’appelle Anne est sa mère – et seulement lorsqu’elle est vraiment en colère.

« Appelez-moi Annie. Tout le monde, tout le monde, appelez-moi Annie. S’il vous plaît », a-t-elle dit lors d’une apparition vidéo dans l’émission mardi.

« Quand j’avais 14 ans, j’ai fait une publicité et j’ai dû obtenir ma carte SAG (Screen Actors Guild) et ils m’ont demandé ‘comment voulez-vous que votre nom soit?’

« Et je me dis, eh bien, ça devrait être mon nom – je m’appelle Anne Hathaway … et cela m’a semblé être le bon choix, mais il ne m’est jamais venu à l’esprit que pour le reste de ma vie, les gens m’appelleraient Anne, « a-t-elle déclaré à Fallon dans l’interview.

«La seule personne qui m’ait jamais appelé Anne est ma mère, et elle ne le fait que lorsqu’elle est vraiment en colère contre moi. Comme, vraiment folle. «Et donc à chaque fois que je sors en public et que quelqu’un m’appelle, je pense qu’ils vont me crier dessus», a-t-elle plaisanté. « Appelez-moi n’importe quoi sauf Anne. » « Locked Down », dans laquelle elle joue avec Chiwetel Ejiofor, raconte l’histoire d’un couple testé par les restrictions de la quarantaine et construit pour inclure un complot de braquage avec des apparitions de Ben Stiller, Ben Kingsley et Dule Hill. Hathaway, qui a 38 ans et qui a un enfant de 4 ans et 1 an avec son mari Adam Shulman, a également parlé à Fallon de la prise en charge de ses enfants pendant le confinement. « Cela fait beaucoup de temps », a-t-elle dit, « mais ce sont de bons âges pour être à la maison avec vos enfants parce que notre enfant de 4 ans croit tout ce que nous lui disons – et c’est adorable aussi bien que très utile – et notre 1- un an … c’est juste l’âge le plus magique. « Hathaway a déjà partagé son soutien aux femmes aux prises avec l’infertilité. Dans un post Instagram en 2019 annonçant sa deuxième grossesse, elle a déclaré: « Ce n’est pas pour un film … # 2. Blague à part, pour tous ceux qui traversent l’infertilité et l’enfer des conceptions, sachez que ce n’était pas une ligne droite pour l’un ou l’autre des mes grossesses. « Je t’envoie plus d’amour. »

