Anne Hathaway dit que la journaliste a posé une question effrayante quand elle était jeune : “Êtes-vous une bonne fille ou une mauvaise fille ?”

Anne Hathaway a récemment révélé une question inappropriée qu’un journaliste lui avait posée au début de sa carrière d’actrice à l’âge de 16 ans.

L’actrice a discuté de l’interaction tout en étant interviewée par Variety au Festival du film de Sundance pour l’ouverture de son nouveau film, “Eileen”.

“Je viens de me rappeler que l’une des toutes premières questions qu’on m’a posées quand j’ai commencé à jouer et que j’ai dû faire de la presse était : es-tu une bonne ou une mauvaise fille ?” Hathaway a déclaré à la sortie. “J’avais 16 ans. Et mon moi de 16 ans voulait répondre avec ce film.”

Hathaway a noté que travailler avec le réalisateur du film William Oldroyd était une expérience positive alors que le couple entreprenait de faire un film centré sur une jeune protagoniste féminine. L’actrice a été particulièrement impressionnée par le travail passé d’Oldroyd sur la série dramatique “Lady Macbeth” de 2016.

ANNE HATHAWAY ADMET AVOIR HÉBERGÉ DES OSCARS AVEC JAMES FRANCO EN 2011 NE S’EST PAS BIEN PASSÉ : “NOUS AVONS SUCE”

“J’ai trouvé que c’était un travail extraordinaire”, a-t-elle déclaré, selon Variety. “J’ai vu une étude sur les complications féminines qui m’a vraiment, vraiment touchée, et j’ai eu l’impression que Will était un cinéaste à qui on pouvait faire confiance pour raconter des histoires compliquées, en particulier sur les femmes.”

“Eileen” est basé sur un roman écrit par Ottessa Moshfegh sur une jeune femme essayant de survivre à une vie pauvre à Boston dans les années 1960. Hathaway joue le rôle de Rebecca, qui se lie d’amitié avec Eileen alors qu’elle travaillait en prison.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À NOTRE NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Hathaway a commencé sa carrière d’actrice à un jeune âge et a joué dans plusieurs superproductions hollywoodiennes et a remporté de nombreuses distinctions, notamment un Oscar et un Primetime Emmy Award.