Anne Hathaway danse à la Fashion Week de Paris : vidéo – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : ALFONSO CATALANO/Shutterstock

Inclinez-vous devant la reine ! Anne Hathaway n’avait pas fini de voler la vedette à la Fashion Week de Paris lorsqu’elle s’est présentée portant une superbe mini-robe à imprimé animal pour le défilé Valentino. Peu de temps après le défilé, qui a eu lieu le jeudi 26 janvier, l’actrice oscarisée a offert à stans la gâterie qu’elle attendait lorsqu’elle a déchiré la piste de danse lors d’une afterparty. Dans des clips viraux partagés par des abonnés (ci-dessous), Anne montre ses incroyables compétences et a l’air absolument fabuleuse en le faisant !

Plus à propos Anne Hathaway

toute langue qui s’élève contre Anne Hathaway tombera pic.twitter.com/EI3E5WvPhE – alex (@alex_abads) 27 janvier 2023

Dans l’un des tweets, Anne s’est précipitée au milieu de la foule pour se faire entendre lorsque le hit de 2001 “Lady Marmalade” de Moulin Rogue touche l’aiguille. Non seulement la star se synchronise parfaitement avec la piste, mais elle tremble et tremble comme si elle interprétait la chanson elle-même ! C’était un spectacle à voir. Comme une Abonné Twitter Mettez-le, “Anne Hathaway, s’il vous plaît, rejetez-moi pour que je puisse passer à autre chose.” Bien dit!

D’autres réactions incluaient des sens de l’humour similaires, avec un fan affectation, “Si Anne Hathawill, Anne Hathaway”, et encore un autre utilisateur ajoutant, “Je ne suis pas la même personne que j’étais avant de voir cette vidéo.” Pour résumer l’humeur de ceux qui se prosternent devant leur reine, on résume succinctement m’a dit“Je suis à genoux.”

anne hathaway s’il te plait rejette moi pour que je puisse passer à autre chose pic.twitter.com/VpGB4BKUba – persan romain roy (@theronfilm) 26 janvier 2023

Anne a fait la rare apparition à Paris avec son mari, Adam Shulman. Juste avant l’escapade en France, la paire a été repérée au Festival du film de Sundance dans l’Utah, où Anne a une fois de plus montré sa beauté de star de cinéma en arrivant dans une mini-robe bouffante Versace automne 2022. Le couple était là pour soutenir le nouveau film d’Anne Eileen.

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





ANNE HATHAWAY OH MON DIEU ?!?!??!!? pic.twitter.com/Kl0CdSRlIX — elsa (@mcclafloy) 27 janvier 2023

Les Le diable s’habille en Prada La star a également récemment parlé d’une suite à l’un de ses films les plus appréciés, Le journal d’une princesse, prétendre qu’un troisième est en préparation ! “Je sais que c’est probablement très frustrant [to wait so long],” elle a dit Personnes. “C’est un processus qui demande de la patience, et donc tout le monde devrait se considérer comme faisant partie de l’industrie du cinéma maintenant, car c’est le temps qu’il faut réellement pour faire des choses.”

Lien connexe Lié: “Princess Diaries 3” en préparation chez Disney : tout ce que nous savons sur la nouvelle suite

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.