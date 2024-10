Anne Hathaway confirme « Princess Diaries 3 »

Vous pensez peut-être : « Tais-toi ! » mais c’est officiellement vrai : la franchise « Princess Diaries » s’agrandit enfin.

Anne Hathaway lui a posté un clip vidéo amusant Instagram vérifié vendredi, où elle a été vue se prélassant dehors avant de faire le numéro un avec sa main. La vidéo est ensuite passée à une Hathaway plus jeune dans le film désormais classique de 2001 « The Princess Diaries », dans lequel elle a été vue prononçant la phrase emblématique « Une princesse ?! Fermez-la! »

Après que l’actrice oscarisée ait levé deux doigts, le clip est passé à sa co-vedette Julie Andrews, répétant l’adage « Tais-toi » de leur suite « The Princess Diaries 2: Royal Engagement » de 2004.

Puis, avec un sourire, Hathaway a levé trois doigts et a elle-même dit « Tais-toi ». Après avoir ri et envoyé un baiser à la caméra, elle a partagé une capture d’écran d’un reportage annonçant que « The Princess Diaries 3 » est actuellement en préparation chez Disney, avec en pièce jointe la réalisatrice de « Joyride », Adele Lim.

« Les miracles se produisent », a écrit Hathaway dans la légende, avant d’ajouter « Retour à Genovia » en clin d’œil au royaume fictif de la série de films. Elle a terminé son message par « Le conte de fées continue » et un emoji au cœur enflammé.

« The Princess Diaries » raconte l’histoire de Mia Thermopolis, interprétée par Hathaway, une adolescente sans méfiance qui découvre qu’elle est l’héritière présumée d’un trône royal. Andrews a dépeint la reine Clarice Renaldi dans les films, l’ex-grand-mère de Mia et dirigeante de Genovia.

Même si une troisième entrée dans la franchise millénaire bien-aimée – 20 ans après le dernier film – est une bonne nouvelle, ce n’est pas la seule suite très attendue dans laquelle Hathaway est impliqué.

Selon IMDb, « Le Diable s’habille en Prada 2 » est en pré-production avec Hathaway, Meryl Streep, Emily Blunt et Stanley Tucci tous répertoriés comme membres du casting.

L’intrigue de cette suite suivra apparemment l’impitoyable rédactrice en chef du magazine Streep, Miranda Priestly, dans ses luttes contre son ancienne assistante et désormais rivale, Emily Charlton (Blunt), « alors qu’elles se disputent les revenus publicitaires dans un contexte de déclin de la presse écrite alors que Miranda approche de la retraite ».