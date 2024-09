Anne Hathaway au naturel : son selfie démaquillée avec un patch bouton

Anne Hathaway reste l’inoubliable Mia Thermopolis de Princesse malgré elle ou Andrea du Diable s’habille en Prada. En 20 ans, elle est devenue l’une des actrices les plus glamour de sa génération. Pourtant, elle n’a aucun mal à se montrer au naturel sur ses réseaux sociaux.

Anne Hathaway et son rapport à la beauté

Beaucoup d’actrices ont cédé à l’appel de la chirurgie esthétique. Que ce soit pour modifier un complexe ou coller aux normes de beauté, elles ont pu faire appel à un chirurgien esthétique. D’autres tentent de gommer les signes de l’âge, voire les prévenir dès leur majorité, sachant que les rôles pour femmes mures sont bien moins fréquents. Anne Hathaway avait confié qu’au début de sa carrière, on lui avait conseillé de faire des injections de botox en préventif. Pourtant, Anne Hathaway s’y est toujours refusée pour une simple raison : si son visage n’est plus capable d’exprimer la moindre émotion, difficile de continuer à faire carrière au cinéma…

En interview pour Allure, l’actrice avait expliqué : « Quand vous êtes acteur, votre visage doit refléter une personnalité. Sinon vous n’êtes qu’un visage ».

Anne Hathaway a également fait la paix avec le temps qui passe. C’est probablement pour cette raison, qu’à l’âge de 41 ans, qu’elle a tenu le rôle principal de L’Idée d’être avec toi de Michael Showalter. Elle y joue une mère de famille de 40 ans qui tombe amoureuse d’un jeune homme de 20 ans son cadet.

L’actrice a confié au magazine PEOPLE : « Vieillir n’est qu’un autre mot pour dire vivre. Et ce que vous en faites à partir de là est personnel et ne regarde que vous. » ajoutant « Je me sens bien, je me sens mieux qu’à vingt ans parce que je prends beaucoup plus soin de moi. »

Anne Hathaway dévoile un selfie au naturel

Aujourd’hui, Anne Hathaway a complètement arrêté l’alcool par exemple et fait attention à ce qu’elle mange. Fils mais ? Prendre soin de sa peaumais aussi assumer cette dernière. La preuve, la star du Diable s’habille en Prada n’a pas peur de poster des selfies sans maquillage. Le 30 août 2024 elle a partagé un cliché sur lequel elle apparaît même avec un Pimple Patch. Elle a commenté avec humour : « Les stars sont juste comme nous ! »

Un selfie aimé 2 millions de fois !