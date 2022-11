Anne Gieske, étudiante du Kentucky, tuée dans le béguin de la foule d’Halloween à Séoul

Austin Bralley, le directeur du groupe à Beechwood High School, ne donnerait que des réponses vagues au clarinettiste et plus tard au tambour-major : « Nous pourrions », « Peut-être », « Un jour ».

Originaire de Fort Mitchell, Ky., Gieske était la plus jeune de quatre frères et sœurs, dont ses proches se souviennent comme d’une personne gentille, réfléchie et altruiste qui avait une foi profonde et traitait ceux qu’elle rencontrait comme une famille. Sa mort a choqué sa ville natale, une communauté soudée où sa famille vit depuis des générations.