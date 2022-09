Anne Garrels, qui couvrait l’Irak et d’autres conflits pour NPR, décède à 71 ans

Anne Garrels, une correspondante de diffusion qui a été expulsée de l’Union soviétique, a couvert les guerres civiles d’Amérique centrale et a amené les auditeurs de la radio publique nationale au cœur de Bagdad lors de l’invasion de l’Irak par les États-Unis en 2003, est décédée le 7 septembre chez elle à Norwalk , Conn. Elle avait 71 ans. Le décès de Mme Garrels d’un cancer du poumon a été annoncé par NPR, où elle est restée une contributrice occasionnelle après sa retraite du reportage à temps plein en 2010.

“Je n’avais pas l’intention d’être correspondante de guerre”, a-t-elle déclaré dans une interview à NPR en 2003. “Les guerres ont continué à se produire.”

Mme Garrels est devenue l’une des voix les plus expérimentées de NPR sur le terrain pendant les conflits et à partir de points d’éclair qui comprenaient la répression de la Chine en 1989 contre les foules pro-démocratie sur la place Tiananmen, la guerre de la Russie en Tchétchénie dans les années 1990 et la chute de Kaboul aux mains des forces alliées occidentales. à la suite des attentats terroristes du 11 septembre 2001.

Avec une utilisation habile du son naturel et une palette descriptive vivante, elle est passée maître dans ce qui est souvent le type de reportage de guerre le plus convaincant : aller au-delà de ce que les correspondants étrangers appellent le « bang-bang » quotidien et rapporter des histoires sur les personnes prises dans les conflit et une analyse éclairée de ce qui nous attend probablement.

Couvrant l’un des moments indélébiles de la guerre en Irak – le renversement d’une immense statue de Saddam Hussein à Bagdad – Mme Garrels a noté avec précision que l’euphorie de la chute de Hussein allait bientôt s’estomper et que le Pentagone serait probablement engagé dans une longue lutte contre ses opposants. des forces occidentales.

Dans une histoire orale publiée par la Columbia Journalism Review, Mme Garrels a déclaré que ses rédacteurs à Washington se demandaient si elle avait raté l’histoire et devrait mettre l’accent sur la célébration. Elle est restée ferme. “Beaucoup de gens étaient en quelque sorte debout, espérant le meilleur”, a-t-elle dit, “mais ils n’étaient pas joyeux.”

Elle était l’une des rares correspondantes des médias américains à Bagdad lors des premières frappes aériennes en 2003, que l’armée américaine a qualifiées de campagne “choc et effroi”. Ses dépêches sont devenues une pièce maîtresse de la couverture de NPR, décrivant des scènes dans la capitale irakienne au milieu des attaques aériennes incessantes alors que les forces terrestres dirigées par les États-Unis se rapprochaient.

Dans l’émission “All Things Considered” de NPR le 7 avril 2003, l’animateur John Ydstie a demandé à Mme Garrels de décrire comment les Irakiens faisaient face au chaos, aux pannes d’électricité et à la confusion quant au moment où les forces américaines pourraient entrer dans le centre-ville de Bagdad et les bastions du régime de Hussein.

“Les gens ici sont terrifiés. Je veux dire, c’est ce qu’ils craignaient le plus, que la guerre soit amenée dans la ville », a-t-elle rapporté. «Ils sont confus. Ils ne savent pas qui croire, quels rapports croire. … Ils sont juste assis là, terrifiés.

Ydstie a demandé à Mme Garrels de dire aux auditeurs ce qu’elle peut voir et entendre.

“Beaucoup d’artillerie, de bombardements, de tirs de mitrailleuses lourdes, c’est vraiment la première fois que nous entendons cela”, a-t-elle déclaré. « J’ai vu beaucoup de [Iraqi] Unités de la Garde républicaine à l’extérieur de la ville aujourd’hui. … Beaucoup plus de tranchées ont été creusées ou renforcées.

Le lendemain, alors que les forces américaines pénétraient plus profondément dans la ville, un char américain a tiré un obus sur le 15e étage de l’hôtel Palestine, la base de Mme Garrels et d’autres journalistes, surplombant le Tigre dans le centre de Bagdad. L’explosion a tué le caméraman de Reuters Taras Protsyuk et le caméraman José Couso de la chaîne de télévision espagnole Telecinco. Une enquête du Comité pour la protection des journalistes a révélé que les forces américaines avaient l’intention de cibler une position militaire irakienne à proximité, mais a ajouté que “l’attaque contre les journalistes, bien que non délibérée, était évitable”.

Mme Garrels, qui n’a pas été blessée, a décrit comment la bataille s’est déroulée depuis sa fenêtre à l’hôtel.

“C’était juste devant nos yeux”, a-t-elle déclaré sur NPR. « Les combats ont été incroyablement féroces. … Les Irakiens ont tenté d’allumer des feux de pétrole pour masquer leurs positions.

Au plus fort de la guerre, Mme Garrels s’est débrouillée comme d’autres correspondants : garder la baignoire pleine pour anticiper les coupures d’eau, travailler à la chandelle ou au générateur, et se débrouiller avec des collations et, pour certains, des cigarettes — les préférées de Mme Garrels étaient les gaufrettes Kit Kat et Marlboro Lights.

Le récit personnel de Mme Garrels sur la guerre, « Naked in Bagdad » (2003) fait référence à son habitude de travailler dans sa chambre d’hôtel sans vêtements comme astuce de sécurité. Si la sécurité irakienne venait à la porte, a-t-elle expliqué, elle pourrait demander du temps pour s’habiller – et lui donner une chance de cacher son téléphone satellite pour éviter la confiscation.

Au milieu de ses nombreuses distinctions, dont un prix George Polk en 2003, Mme Garrels a été critiquée pour un article de 2007 sur NPR citant des déclarations de prisonniers précédemment torturés par des milices chiites irakiennes, qui affirmaient qu’il purgeait des membres pour avoir commis des atrocités contre des civils.

Dans une interview avec Steve Inskeep de NPR, Mme Garrels a déclaré qu’elle ignorait que les miliciens prévoyaient de l’emmener chez les hommes torturés. Elle a également défendu le reportage, affirmant que NPR avait clairement indiqué que les hommes avaient été maltraités en garde à vue et corroboré leurs déclarations.

« On ne nous a pas dit que nous verrions des victimes de la torture », a-t-elle déclaré. « Lorsque nous avons vu ce que nous pensons avoir été des victimes de torture, nous l’avons signalé. Et en fin de compte, si vous ignorez la réalité de ce que font ces groupes et ne dites pas qu’ils torturent ces personnes, alors c’est encore pire.

Anne Longworth Garrels est née à Springfield, Massachusetts, le 2 juillet 1951. Elle a déménagé en Grande-Bretagne avec sa famille à l’âge de 8 ans après que son père, un cadre supérieur du géant agrochimique Monsanto, ait déménagé à Londres.

Un ami de longue date de la famille, Peter Kazaras, directeur de l’Opera UCLA à l’Université de Californie à Los Angeles, a déclaré que Mme Garrels avait montré un premier indice du journaliste à l’âge de 4 ans à l’aéroport d’Idlewild (aujourd’hui John F. Kennedy International). Alors qu’elle attendait avec ses frères et sœurs aînés un vol pour rejoindre leurs parents aux Bermudes, elle a interrogé tous les autres passagers.

“Elle a demandé à tout le monde, d’une femme de 80 ans à un jeune enfant qui, en fin de compte, se rendait aux funérailles de son père”, a écrit Kazaras dans un e-mail. « ‘Pourquoi est-il mort ? Comment est-il décédé?’ demanda Anne. Ses frères et sœurs ont essayé de l’entraîner.

Après avoir terminé ses études primaires en Grande-Bretagne, elle est diplômée en 1972 du Radcliffe College avec un baccalauréat en russe.

Ses compétences linguistiques lui ont donné de nombreuses options potentielles pendant la guerre froide, y compris les agences gouvernementales. Son premier emploi était avec un éditeur britannique, qui a conduit au journalisme. En 1975, elle a commencé comme chercheuse à ABC News et a ensuite été affectée à Moscou. Ses reportages sur la vie soviétique, y compris les pénuries de logements et les suicides, l’ont mise en désaccord avec les gardiens du Kremlin.

Elle a été expulsée en 1982 après une période tendue après que sa voiture a heurté et tué un piéton qu’elle a décrit comme « ivre ». Elle a été blanchie de toute accusation, mais elle a affirmé que l’enquête avait été utilisée par les autorités pour la maintenir sous pression. Je « me suis retrouvée prise dans un désert politique où il n’y avait pas de règles », écrit-elle dans le New York Times en 1986.

Après Moscou, elle a été envoyée par ABC pour couvrir les conflits au Salvador, où les États-Unis ont soutenu les gouvernements de droite, et au Nicaragua, où les Contras aidés par les États-Unis tentaient de renverser les dirigeants sandinistes de gauche. Elle est retournée à Washington en 1985 en tant que correspondante du département d’État de NBC, couvrant l’administration Reagan.

Mme Garrels a rejoint NPR en 1988 à Moscou au moment même où l’Union soviétique commençait à se désagréger. Au milieu de la suite chaotique, elle a commencé à suivre la vie d’un groupe de personnes à Chelyabinsk, une ville près des montagnes russes de l’Oural. Pendant deux décennies, elle a gardé un œil sur leur vie. Le résultat a été le livre de 2016, “Putin Country: A Journey Into the Real Russia”.

Dans les années 1990, elle a réussi à atteindre les lignes de front en Tchétchénie pour ses reportages malgré les contrôles de Moscou sur l’accès des médias à la république musulmane en quête d’autonomie. En Afghanistan, elle a voyagé en bus pour rejoindre l’Alliance du Nord, une force soutenue par les États-Unis qui a été la première à pénétrer à Kaboul en 2001 pour renverser les talibans. (Vingt ans plus tard, les talibans ont repris le contrôle du pays.)

Son mari depuis 30 ans, James Vinton Lawrence, un ancien agent de la CIA devenu illustrateur pour la Nouvelle République et d’autres médias, est décédé en 2016. Les survivants comprennent deux belles-filles, Rebecca Lawrence et Gabrielle Strand ; un frère; et une sœur.

Pendant la guerre en Irak, NPR a été inondé de lettres, de courriels et de messages vocaux applaudissant la couverture de Mme Garrel et envoyant des vœux pour sa sécurité. Elle a minimisé son propre courage et a souvent souligné que les personnes prises dans un conflit faisaient souvent preuve d’une véritable détermination.

Elle a raconté une fois une fois où elle et son assistant irakien, Amer, ont tiré un homme blessé d’un échange de tirs.