ANNE Diamond est tombée en panne à la télévision en direct ce matin alors qu’elle racontait comment la reine promènerait ses corgis seule à Windsor après la mort du prince Philip.

Le panéliste de Loose Woman est devenu ému en discutant du chagrin de Sa Majesté à la suite de la mort du duc d’Édimbourg.

Anne Diamond est devenue émue en discutant de la mort du duc d’Édimbourg sur Sky News ce matin

Elle a dit que la reine emmènerait probablement ses corgis bien-aimés faire une promenade, comme elle le fait au moment du « traumatisme » Crédits: Corbis – Getty

Et sa voix s’est brisée lorsqu’elle a parlé du couple royal lors d’une interview sur Sky News.

Anne a déclaré que des millions de Britanniques ressentiraient « une immense sympathie pour la reine ».

« Elle sera entourée de gens qui veulent toujours ce qu’il y a de mieux pour elle, et elle pourra emmener ses corgis faire une marche rapide, ce qu’elle fait apparemment chaque fois qu’elle a besoin de surmonter un traumatisme. » vétéran a dit.

«Mais elle ne l’aura pas à ses côtés.

« Et cela devient de plus en plus triste à mesure que vous y pensez. »

Les larmes d’Anne viennent après que la journaliste de la BBC Martine Croxall a pleuré en annonçant la mort du duc.

Le prince Philip est décédé vendredi à l’âge de 99 ans Crédit: Reuters

Sa mort a provoqué une vague de soutien pour la famille royale, et la reine en particulier Crédits: Getty

Les Britanniques ont pleuré en déposant des fleurs pour le prince Crédit: AFP

La journaliste a retenu ses larmes en lisant à haute voix les informations vendredi.

Au cours de l’émission, elle a déclaré: « Il y a peu de temps, le palais de Buckingham a annoncé la mort de Son Altesse Royale le prince Philip, duc d’Édimbourg. »

Elle s’est ensuite arrêtée pendant un moment avant de continuer à lire à haute voix la déclaration, mais a été visiblement dépassée.

Pendant ce temps, l’ancien Premier ministre John Major – qui a été nommé tuteur spécial du prince William et du prince Harry à la suite de la mort tragique de leur mère – a déclaré que la reine entendrait toujours un «écho» de son mari.

Lors d’une interview sur Andrew Marr, M. Major a déclaré que ce serait une « période très solitaire » pour Sa Majesté après 73 ans de mariage.

«C’est extraordinaire», a-t-il déclaré.

Le public a été invité à rester à la maison lorsque les funérailles auront lieu samedi Crédit: AFP

La comtesse de Wessex avait les larmes aux yeux en parlant de la force de la reine Crédit: AP

« Ce sera un énorme trou dans sa vie que soudainement il n’y soit plus. »

Il a dit qu’il espère que la reine aura « le temps et l’espace » pour pleurer avec sa famille, avant d’ajouter: « Philip peut être physiquement parti, mais il sera dans l’esprit de la reine aussi clairement si elle est assise en face de lui.

« Elle entendra sa voix dans son oreille, et elle saura ce qu’il dira dans certaines circonstances. »

Il a dit que « l’écho » du duc continuera « toujours ».

Philip est décédé au château de Windsor à l’âge de 99 ans après avoir déclaré qu’il «n’avait pas hâte d’avoir 100 ans».

Il a passé ses derniers jours à profiter du soleil – et, fidèle à son habitude, à insister pour prendre soin de lui plutôt que de compter sur des aides.

Philip est peut-être physiquement parti, mais il sera aussi clairement dans l’esprit de la reine si elle est assise en face de lui. Ancien PM John Major

Il a refusé de porter son appareil auditif et aurait réprimandé le personnel qui avait mis un fauteuil roulant dans ses chambres privées.

Il est entendu qu’il est tombé gravement malade jeudi soir. Mais toute discussion sur le retour à l’hôpital aurait été rejetée par la reine.

Le prince Philip avait récemment été démis de ses fonctions après son plus long séjour. Il avait subi une intervention chirurgicale pour une maladie cardiaque.

L’Iron Duke a spécifiquement demandé un minimum de tracas en ce qui concerne ses arrangements funéraires – et il n’avait aucun désir de funérailles d’État.

Le service, qui aura lieu samedi prochain, le 17 avril, se tiendra entièrement au château de Windsor.

Le public a été invité à rester à l’écart à cause de la crise de Covid.

Le prince Charles – avec ses fils – mènera une procession dans la chapelle St George à 15 heures pour les funérailles.

La reine est connue pour avoir possédé au moins 30 corgis Crédits: Getty – Contributeur