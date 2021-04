Anne Buydens Douglas, veuve de Kirk Douglas, décède à 102 ans

Anne Buydens Douglas, productrice germano-américaine et veuve du légendaire acteur Kirk Douglas, est décédée à 102 ans.

Douglas est décédée jeudi à son domicile à Beverly Hills, selon une nécrologie fournie par la porte-parole Marcia Newberger. Aucune cause de décès n’a été donnée.

Sa mort survient plus d’un an après que son mari Kirk – qui était connu pour « Spartacus », « Lust for Life » et d’autres films emblématiques – est décédé le 5 février 2020. Il avait 103 ans.

Le couple s’est marié pendant plus de 65 ans après s’être marié en mai 1954. «C’était la femme la plus difficile que j’aie jamais rencontrée», a déclaré Kirk à USA TODAY en avril 2017, sa femme riant à ses côtés. (Elle a refusé de dîner à l’A-lister lors de leur première rencontre à Paris, préférant rentrer chez elle et se faire des œufs brouillés.)

Ensemble, Douglas et Kirk ont ​​eu deux fils: Peter, 65 ans, et Eric, décédé en 2004 à 46 ans. Elle était également la belle-mère de l’acteur Michael Douglas, 76 ans, et du producteur Joel Douglas, 74 ans, les enfants de Kirk avec sa première épouse Diana Douglas. (Elle est décédée en 2015.)

Michael a déclaré que sa belle-mère « sera toujours dans nos cœurs ».

« Elle a fait ressortir le meilleur de nous tous, en particulier notre père », a déclaré l’acteur dans un communiqué à l’Associated Press. « Papa n’aurait jamais eu la carrière qu’il a faite sans le soutien et le partenariat d’Anne. »

Kirk l’a admis lui-même. Il a dit un jour: « Je me demande souvent ce qui serait arrivé à moi si je n’avais pas épousé Anne. Je n’aurais peut-être pas survécu sans son sens des affaires et son instinct finement aiguisé. »

Douglas et Kirk ont ​​parlé de leur amour de longue date dans « Kirk and Anne: Letters of Love, Laughter, and a Lifetime in Hollywood » en 2017. Co-écrite par le couple, elle révèle des lettres franches qu’ils se sont envoyées lors de leurs fréquentations et de leur mariage.

Les épouses d’hommes célèbres sont généralement passées sous silence dans les livres d’histoire; c’est en partie ce qui fait de « Kirk et Anne » un morceau si fascinant de l’histoire d’Hollywood reconquise. Dans les premiers passages, la productrice décédée décrit sa vie bien nantie avant Kirk, un contraste frappant avec sa mauvaise éducation à New York sous le nom d’Issur Danielovitch, son nom de naissance, où le yiddish était la seule langue parlée à la maison. Elle est née en Allemagne d’un homme d’affaires prospère et a fait ses études en Suisse avant de fuir les nazis et de s’installer à Paris.

Douglas et Kirk se sont rencontrés pour la première fois sur le tournage parisien de « Act of Love » en 1953 (elle, un publiciste de cinéma, lui, une célèbre star de cinéma). Avec Kirk à la recherche d’un attaché de presse bilingue (elle parlait couramment l’allemand, le français et l’anglais), Douglas a été conduit à sa loge, inventée «la fosse aux lions» par son guide directeur de la photographie.

Kirk l’a embauchée, mais les choses sont restées platoniques. «Sans romance sur la photo, j’ai arrêté d’essayer d’impressionner Anne», écrit Kirk dans leur livre de 2017. « Au lieu de cela, j’ai arrêté de parler de moi et j’ai commencé à l’écouter. »

C’est également Douglas qui a inspiré toute une vie de collectionneur d’art et qui a également aidé à nettoyer les finances désordonnées de Kirk. Elle se souvient: « Alors je sors avec un homme pauvre?! »

«C’est à ce moment-là que mon éducation commerciale de mon père a remonté à la surface, et j’ai trouvé quelqu’un de très bien informé sur la façon d’investir le salaire qu’il reçoit quand il tourne un film. C’est devenu un succès. Aujourd’hui, il est très, très philanthropique», a-t-il ajouté. dit-elle à USA TODAY.

La Fondation Douglas, que Douglas et son mari ont cofondée, a fait don de millions à un large éventail d’institutions, de l’hôpital pour enfants de Los Angeles au Motion Picture & Television Fund.

« Nous sommes désolés pour la prochaine génération. Parce que nous avons connu la meilleure vie, les meilleures années », a déclaré Douglas à USA TODAY en 2017. « Et ils sont partis. Et ils ne reviendront pas. »

Kirk s’est exclamé: « Vous êtes pessimiste! »

La mort de Douglas survient moins d’une semaine après ses 102 ans.

Pour célébrer, Michael Douglas a partagé une photo de famille multigénérationnelle avec lui-même, Douglas, son défunt père, sa femme Catherine Zeta-Jones et leurs enfants: Dylan, 20 ans, et Carys, 18 ans.

« Joyeux anniversaire Anne Douglas! Nous vous aimons! » il a légendé la photo Instagram. Dans un autre hommage d’anniversaire, Zeta-Jones l’a qualifiée de belle-mère «extraordinaire», «une joie, une inspiration et tellement aimée de nous tous».

