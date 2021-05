Anne Boleyn sur Channel 5: date de sortie, distribution, intrigue et bande-annonce

L’histoire tragique de la deuxième épouse du roi Henry VIII, Anne Boleyn, devrait être racontée à nouveau dans un nouveau drame de Channel 5.

La série en trois parties tracera les derniers mois de la reine avant son exécution.

2 Anne Boleyn est un nouveau drame historique à venir sur Channel 5 Crédits: Fable Pictures Ltd

Quand Anne Boleyn est-elle sur Channel 5?

Anne Boleyn démarre sur Channel 5 à 21h le 1er juin 2021 et durera trois épisodes.

Si vous en manquez, vous pouvez le rattraper Mon 5.

La série vous est présentée par la réalisatrice primée aux BAFTA, Lynsey Miller, et a été écrite par Eve Hedderwick Turner.

Vous pouvez regarder la bande-annonce en haut de cet article.

2 Barry Ward joue Thomas Cromwell Crédits: Fable Pictures Ltd

Qui fait partie du casting d’Anne Boleyn?

Jodie Turner-Smith assume le rôle-titre d’Anne Boleyn.

L’acteur a récemment attiré l’attention pour sa performance dans Queen & Slim, mais a également joué dans The Last Ship et Nightflyers.

Son frère George Boleyn est joué par la star de I May Destroy You, Paapa Essiedu.

La star de la White House Farm, Mark Stanley, joue le rôle d’Henri VII.

L’acteur Amber Rencontre Lola Petticrew joue Jane Seymour et la star de Des Barry Ward joue Thomas Cromwell.

De quoi parle Anne Boleyn?

Le drame suit les derniers mois de sa vie et retrace la chute de sa relation avec Henry, alors qu’elle se bat pour garder son attention, tout en assurant un avenir pour elle-même et sa fille, Elizabeth I.

Alors que Henry (Mark Stanley) trouve un nouvel amour en Jane Seymour (Lola Pettricrew), la vie d’Anne lui échappe lentement alors qu’elle tente de lutter contre le patriarcat dans lequel elle s’est mariée.

Anne Boleyn montrera les moments clés qui ont fait basculer Anne, dégageant son immense force, ses vulnérabilités fatales et sa détermination à être un égal entre les hommes.