Anne Boleyn casting: Qui joue dans la série Channel 5?

ANNE Boleyn est la toute nouvelle série qui documente la chute tragique de 2ème épouse du roi Henri VIII.

Le drame raconte l’histoire de la vengeance et d’une exécution brutale – et met en vedette un casting de stars. Voici qui vous pouvez vous attendre à voir dans la série historique…

Qui joue dans Anne Boleyn?

Jodie Turner-Smith comme Anne Boleyn

Le rôle révolutionnaire de Jodie était celui de Sgt. Azima Kandie dans la série TNT The Last Ship.

Elle a ensuite joué un rôle majeur en tant que Melantha Jhirl dans la série de science-fiction d’horreur Nightflyers de 2018.

Jodie joue également dans le film à gros budget de Tom Clancy, Without Remorse, aux côtés de Michael B.Jordan.

Paapa Essiedu comme George Boleyn

L’acteur ghanéen-britannique Paapa Essiedu s’est fait connaître pour la première fois en tant que Hamlet dans la production de 2016 de la RSC.

Essiedu a également joué dans le drame télévisé à succès I May Destroy You aux côtés de Michaela Coel.

L’acteur a joué dans Gangs of London, Unsaid Stories et Black Earth Rising.

Mark Stanley comme Henry VIII

L’acteur anglais Mark Stanley est connu pour avoir joué le rôle de Grenn dans la série HBO Game of Thrones et en face de Keeley Hawes in Honor.

Il a également joué des rôles dans le drame policier Netflix Criminal: UK et White House Farm.

Vous pouvez également le reconnaître dans Sanditon, Elizabeth is Missing, la mini-série télévisée Little Women and Run.

Anna Brewster comme Jane Boleyn

Anna Brewster est une actrice britannique connue pour avoir joué Madame de Montespan dans le drame Versailles.

Brewster a également joué de petits rôles dans un certain nombre de drames, dont Luther, Silent Witness, The Tudors.

Elle a également fait une apparition dans Star Wars: The Force Awakens en tant que Bazine Netal.

Aoife Hinds en tant que princesse Mary

L’actrice londonienne Aoife Hinds est surtout reconnaissable pour son rôle dans Normal People en tant que Helen, la petite amie du personnage principal Connell.

Elle est également apparue dans Derry Girls

Hinds avait auparavant des rôles dans The Commuter, Nightflyers et The Feed.

Jamael Westman comme Edward Seymour

L’acteur britannique Jamael Anwar Hermitt-Westman est surtout connu pour avoir joué le rôle principal dans la production West End de Hamilton de Lin-Manuel Miranda.

Il est également apparu dans le film de comédie dramatique Animals en 2019.

L’acteur a également fait une brève apparition dans un épisode de Casualty en 2013.

Barry Ward en tant que Thomas Cromwell

Barry Ward est un acteur irlandais connu pour avoir joué le rôle de DI Steve McCusker dans la véritable série policière d’ITV Des.

Il était considéré comme l’avocat Charlie Hall dans le drame extrêmement populaire de BBC One, The Capture.

Ward a également joué le rôle de Mike dans la série à suspense mystère d’Álex Pina White Lines sur Netflix et est apparu comme Leslie dans la série dramatique sombre et comique primée aux BAFTA de Channel 4 The End of the F *** ing World.

Lola Petticrew comme Jane Seymour

Lola Petticrew est surtout connue pour avoir joué Lucy dans My Left Nut et Izzy Brannick dans Bloodlands.

Ses crédits de film incluent A Bump Along the Way – pour lequel elle a remporté un prix au Festival du film de Galway.

Vous l’avez peut-être aussi vue dans Dating Amber, Here are the Young Men and Shadows.

La série comprend également:

Amanda Burton comme Anne Shelton

Thalissa Teixeira comme Madge Shelton

Isabella Laughland comme Elizabeth Browne

James Harkness comme William Kingston

Turlough Convery en tant que Henry Norris

Gianni Calchetti comme marquis d’Essex





Quand Anne Boleyn est-elle sur Channel 5?

Anne Boleyn commence sur Channel 5 à 21h le 1er juin 2021 et durera trois épisodes.

Si vous en manquez, vous pouvez le rattraper Mon 5.

La série vous est présentée par la réalisatrice primée aux BAFTA, Lynsey Miller, et a été écrite par Eve Hedderwick Turner.