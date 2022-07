Anne Baker Charities au Pérou cherche à financer des organisations à but non lucratif locales – Shaw Local

Anne M. Baker Charities, Inc, une organisation à but non lucratif au Pérou, sollicite des candidatures d’organisations à but non lucratif locales ayant besoin de financement et prévoit de distribuer un total de 150 000 $ cette année.

L’objectif des Anne Baker Charities est de fournir des fonds pour répondre aux besoins des organisations à but non lucratif locales dans les comtés de La Salle, Bureau et Putnam. Il a été créé selon les souhaits d’Anne Baker, une résidente du Pérou, et financé grâce à l’argent de sa succession après sa mort.

L’année dernière, les administrateurs ont pu financer les organisations à but non lucratif dont ils savaient qu’elles avaient besoin de financement. Cette année, ils cherchent à diversifier les organismes de bienfaisance qu’ils aident et à placer l’argent là où il en a le plus besoin. Pour ce faire, les administrateurs demandent à tous les organismes à but non lucratif de la région d’en faire la demande. Anne Baker Charities ne fait aucune discrimination fondée sur la race, le sexe, la religion, etc. dans aucune de ses activités ou opérations, comme indiqué sur son site Internet.

“Nous voulons que la communauté soit impliquée dans la façon dont les fonds sont dépensés et nous voulons aller là où se trouvent les besoins”, a déclaré Rorie Schweickert, directrice des Anne Baker Charities et amie de la famille du couple.

L’organisme de bienfaisance a été fondé en 2021 après la mort d’Anne Baker en 2020. Anne Baker était mariée à Donald L. Baker, qui a été conseiller municipal du Pérou de 1957 à 1961, puis maire de 1965 à 2009.

Schweickert a déclaré que le couple était toujours charitable et généreux en ce qui concerne la communauté. En 1995, Anne Baker a créé la Fondation Anne Baker et a fait des dons pendant des années, son dernier cadeau étant la tour de l’horloge devant l’hôtel de ville du Pérou. Baker était également un membre actif de son église et a créé un club qui fabriquait des courtepointes faites à la main pour les personnes dans le besoin.

De plus, après avoir perdu sa fille, Dee, des suites d’un cancer, Baker a mis en place des bourses d’études en soins infirmiers par l’intermédiaire de l’hôpital communautaire de l’Illinois Valley (maintenant St. Margaret’s-Pérou) au nom de Dee. Schweickert a déclaré dans un communiqué publié sur le site Web de l’organisme de bienfaisance que les organismes de bienfaisance Anne Baker étaient son dernier acte de philanthropie pour répondre aux besoins des organismes de bienfaisance locaux et de la communauté.

Pour plus d’informations sur l’organisme de bienfaisance ou comment faire une demande de financement, visitez leur site Web: https://www.annembakercharities.com/about-us