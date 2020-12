Quand Annastacia Palaszczuk a annoncé le retour des points de contrôle frontaliers lundi, ses médecins de spin ont pompé ses pages de médias sociaux avec de la propagande saluant la décision comme une énorme victoire pour les Queenslanders.

Une vidéo d’elle annonçant le changement a été publiée sur ses pages Facebook et Twitter intitulée « Le Queensland rétablit la fermeture rigoureuse de la frontière avec le Grand Sydney ».

Dans le même temps, la nouvelle ministre de la Santé, Yvette D’Ath, a tweeté une image des mots « La frontière dure du Queensland avec NSW est de retour pour protéger les Queenslanders » imposée sur un fond rouge vif pour attirer autant d’attention que possible.

Le tweet de la nouvelle ministre de la Santé Yvette D’Ath a trahi la volonté du gouvernement travailliste de montrer sa position impitoyable à la frontière

Le spin a trahi la volonté du gouvernement travailliste de montrer sa position impitoyable à la frontière qui l’a aidé à gagner quatre autres années de pouvoir en octobre.

Il n’y avait aucune allusion à de véritables excuses pour les milliers d’entreprises touristiques qui avaient annulé des réservations, les familles séparées ou les travailleurs australiens dont les projets de vacances de Noël avaient été anéantis après une année aussi difficile.

Pour aggraver les choses, dans sa hâte de montrer sa ténacité, Mme Palaszczuk a en fait provoqué une confusion de masse en omettant d’expliquer clairement le changement de politique.

Plusieurs médias et journalistes, déconcertés par le fait qu’elle se vantait à plusieurs reprises d’une « fermeture dure à la frontière Queensland-Nouvelle-Galles du Sud », ont rapporté à tort que le Premier ministre fermait l’ensemble de NSW.

En fait, le seul changement était de vérifier le laissez-passer de tout le monde pour s’assurer qu’ils n’avaient pas été dans le Grand Sydney, qui avait été mis sur liste noire la veille lorsque seulement 30 nouveaux cas de coronavirus avaient été enregistrés, tous liés à un cluster sur les plages du nord qui a été largement contenu.

La première ministre de la Nouvelle-Galles du Sud, Gladys Berejiklian, a exhorté les autres premiers ministres à « penser au chagrin et à réfléchir aux faits » avant de décider de fermer les frontières – mais son appel est tombé dans l’oreille d’un sourd.

Des milliers de chauffeurs ont été contraints de faire la queue à la frontière NSW / Queensland après que Mme Palaszczuk ait fermé les frontières juste avant Noël

La chef de NSW Gladys Berejiklian (photo mercredi) n’a pas une seule fois utilisé l’esprit de clocher pour marquer des points politiques pendant la pandémie

Elle a également appelé d’autres États à augmenter leurs plafonds de quarantaine dans les hôtels, alors que la Nouvelle-Galles du Sud continue d’absorber de manière désintéressée la moitié des Australiens de retour, quel que soit leur état d’origine.

Mercredi, Mme Palaszczuk a réagi avec fureur à cette idée, accusant à tort Mme Berejiklian de blâmer le Queensland pour l’épidémie.

« S’il n’y avait pas eu l’épidémie de grappes sur les plages du nord, personne n’aurait eu à prendre ces mesures et tout le monde aurait vu sa famille et ses amis pendant cette période de Noël et du nouvel an », a déclaré Mme Palaszczuk sans pitié. blâmé le gouvernement NSW.

« Je pense que c’est un peu riche pour la Nouvelle-Galles du Sud de commencer à blâmer le Queensland et Victoria et tout autre État et territoire qu’elle veut blâmer », a-t-elle ajouté.

« Cela s’est produit en Nouvelle-Galles du Sud, cela s’est produit dans les plages du nord, et nous leur souhaitons le meilleur, mais nous ne voulons pas que notre style de vie soit compromis. »

Ses remarques indiquaient un contraste frappant entre les deux premières femmes d’Australie.

L’un utilise l’esprit de clocher pour marquer des points politiques tandis que l’autre est un leader compatissant, rationnel et mesuré qui a mieux géré la pandémie que tous les autres.