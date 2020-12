La première ministre du Queensland, Annastacia Palaszczuk, a critiqué son homologue de la Nouvelle-Galles du Sud, Gladys Berejiklian, au sujet des arrangements de quarantaine dans les hôtels et des critiques de la fermeture des frontières.

Lors d’une conférence de presse enflammée mercredi, Mme Palaszczuk a déclaré que le pays devait être « absolument strict » lorsqu’il s’agissait de gérer les Australiens de retour.

« Nous savons qu’avec de plus en plus de personnes qui arrivent et rentrent chez elles depuis l’étranger, il y a plus de risques de cas en quarantaine dans les hôtels, ce que nous constatons », a déclaré Mme Palaszczuk.

« Nous devons être – et comme je l’ai déjà dit – absolument stricts en ce qui concerne la quarantaine de nos hôtels dans le Queensland – et dans tout le pays. »

Les autorités sanitaires de NSW enquêtent pour savoir si l’épidémie d’Avalon sur les plages du nord de Sydney est entrée dans la communauté après la quarantaine de l’hôtel.

Mme Palaszczuk a également profité de la conférence de presse pour critiquer son homologue de Nouvelle-Galles du Sud pour avoir « blâmé » les autres États et territoires pour la fermeture dure des frontières.

Mme Berejiklian a déclaré mardi que d’autres dirigeants avaient perdu leur sang-froid, sacrifié leurs économies et ruiné Noël pour des millions de personnes en fermant les frontières si tôt.

« Ce n’est pas seulement le Queensland qui a pris la mesure difficile de fermer la frontière avec NSW », a déclaré Mme Palaszczuk.

«Les conseils de santé de presque tous les autres agents de santé à travers le pays conseillaient leurs dirigeants respectifs exactement la même chose de manière indépendante.

« S’il n’y avait pas eu l’épidémie de grappes dans les plages du nord, personne n’aurait eu à prendre ces mesures et tout le monde aurait vu sa famille et ses amis pendant cette période de Noël / Nouvel An.

Le dimanche 20 décembre, Victoria a décidé de fermer sa frontière avec la Nouvelle-Galles du Sud après que Sydney ait enregistré seulement 30 cas de Covid-19, tous liés à un seul cluster. En revanche, la Nouvelle-Galles du Sud n’a décidé de fermer sa frontière avec Victoria que lorsque l’État a enregistré 127 nouveaux cas locaux le 6 juillet, dont beaucoup étaient des cas mystérieux. Alors que seuls huit nouveaux cas ont été signalés mardi, la première ministre Gladys Berejiklian a déclaré que d’autres dirigeants avaient perdu leur sang-froid, sacrifié leurs économies et ruiné Noël pour des millions de personnes en fermant les frontières si tôt. Elle a également déclaré que cela montrait qu’ils ne faisaient pas confiance à leurs systèmes de traçage

« Mais c’est un peu riche pour NSW de commencer à blâmer le Queensland et Victoria et tout autre État et territoire qu’elle veut blâmer.

«Cela s’est produit à NSW. C’est arrivé sur les plages du nord.

Elle a dit que si «nous leur souhaitons le meilleur», elle ne voulait pas que le «style de vie du Queensland soit compromis à ce stade».

Le Queensland a enregistré un nouveau cas de Covid-19 mercredi, un voyageur de retour du Canada en quarantaine dans un hôtel.

Le Sunshine State a maintenant passé 99 jours sans aucune transmission communautaire de covid-19.

Il y a eu 13 000 tests dans le Queensland en 24 heures jusqu’à la date limite de déclaration de mercredi.

RESTRICTIONS DE VOYAGE POUR LES RÉSIDENTS DE NSW Australie occidentale – Tous les résidents de la Nouvelle-Galles du Sud sont interdits d’entrer dans l’État de Washington à partir de minuit le dimanche 20 décembre. Quiconque entre dans l’État à partir de cette date sera «renvoyé», selon le premier ministre Mark McGowan.

– Tous les résidents de la Nouvelle-Galles du Sud sont interdits d’entrer dans l’État de Washington à partir de minuit le dimanche 20 décembre. Quiconque entre dans l’État à partir de cette date sera «renvoyé», selon le premier ministre Mark McGowan. Victoria – Tout le monde de NSW doit demander un permis pour entrer. Les résidents de Northern Beaches sont interdits et les résidents du Grand Sydney sont encouragés à passer un test à leur arrivée.

– Tout le monde de NSW doit demander un permis pour entrer. Les résidents de Northern Beaches sont interdits et les résidents du Grand Sydney sont encouragés à passer un test à leur arrivée. Territoire du Nord – Toute personne qui entre dans le NT depuis le Grand Sydney, y compris les Blue Mountains, Illawarra et la côte centrale, devra subir 14 jours de quarantaine supervisée.

– Toute personne qui entre dans le NT depuis le Grand Sydney, y compris les Blue Mountains, Illawarra et la côte centrale, devra subir 14 jours de quarantaine supervisée. Australie du Sud – Les personnes qui ont été dans les plages du nord sont interdites. Les personnes qui sont allées dans le Grand Sydney, y compris la côte centrale et Woolongong doivent s’isoler pendant deux semaines.

– Les personnes qui ont été dans les plages du nord sont interdites. Les personnes qui sont allées dans le Grand Sydney, y compris la côte centrale et Woolongong doivent s’isoler pendant deux semaines. Queensland – Le Queensland fermera ses frontières aux résidents du Grand Sydney à partir de 1h du matin lundi. Les habitants de retour au Sunshine State seront autorisés à entrer jusqu’à 1h du matin le mardi, mais devront s’isoler chez eux. Une frontière dure pour tous les NSW sera ramenée lundi soir.

– Le Queensland fermera ses frontières aux résidents du Grand Sydney à partir de 1h du matin lundi. Les habitants de retour au Sunshine State seront autorisés à entrer jusqu’à 1h du matin le mardi, mais devront s’isoler chez eux. Une frontière dure pour tous les NSW sera ramenée lundi soir. ACTE – Les gens des plages du nord « ne devraient pas se rendre » à l’ACT

– Les gens des plages du nord « ne devraient pas se rendre » à l’ACT Tasmanie – Interdiction des résidents de Northern Beaches. Toutes les personnes du Grand Sydney doivent également se mettre en quarantaine à l’entrée.

NSW n’a enregistré que huit nouveaux cas locaux de Covid-19, portant le cluster Avalon qui a émergé il y a sept jours à 97.

Près de 42 000 tests ont été réalisés en Nouvelle-Galles du Sud dans les 24 heures jusqu’à 20 heures.

Mercredi, Mme Berejiklian a assoupli les restrictions de verrouillage pour autoriser des visites à domicile pendant trois jours la veille de Noël, le jour de Noël et le lendemain de Noël.

Il y aura également un léger assouplissement des restrictions pour les autres résidents du Grand Sydney qui seront autorisés à 10 adultes et enfants de moins de 12 ans à visiter leurs maisons pendant ces trois jours, avant que le plafond de 10 visiteurs n’inclue à nouveau les enfants à partir du 27 décembre.

Les rassemblements jusqu’à 100 sont toujours autorisés à l’extérieur dans un lieu public comme une plage ou un parc, sauf dans les plages du nord où ils sont interdits.

Les plages du nord sont divisées en deux sections au pont de Narrabeen, celles de la section nord où le groupe est centré souffrent de restrictions de Noël plus strictes que celles du sud.

Ils ne sont pas autorisés à quitter ou à accueillir des personnes de l’extérieur de la zone, mais seront autorisés à cinq visiteurs chez eux les 24, 25 et 26 décembre avant la reprise des règles de verrouillage interdisant les visites à domicile.

Ceux au sud du pont Narrabeen ne peuvent pas quitter les plages du nord, mais peuvent accueillir 10 visiteurs chez eux la veille de Noël, le jour de Noël et le lendemain de Noël, y compris des personnes de n’importe où en Nouvelle-Galles du Sud.

Le gouvernement décidera le lendemain de Noël si les résidents au sud du pont Narrabeen retourneront en lock-out le 27 décembre.