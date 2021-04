Elle ne s’est jamais vraiment engagée dans la tâche centrale de pousser la modernisation industrielle et politique de l’Allemagne. Oui, elle était bonne en slogans et en proclamant des ambitions – mais très médiocre en exécution.

Dans une curieuse tournure de l’histoire, Baerbock tient la promesse d’exécuter ce qui s’est avéré être l’auto-publicité très trompeuse d’Angela Merkel. En déposant sa réclamation auprès de la Chancellerie fédérale en 2005, elle s’était présentée comme une scientifique et une décideuse pragmatique et axée sur les résultats, concentrée sur le gros du travail pour moderniser l’Allemagne.

Avec Deutsche Bank et Commerzbank, les anciens géants bancaires allemands, de simples ombres de leur ancien moi, avec ThyssenKrupp sur les cordes et une industrie automobile probablement confrontée aux plus grands défis concurrentiels de toute son existence, une chose est sûre: l’Allemagne a vraiment besoin de politiciens de haut niveau qui avoir une idée claire des choix stratégiques qui doivent être faits juste après les élections de septembre.

Compte tenu des origines des Verts, le fait que Baerbock s’engage clairement à maintenir la compétitivité des industries des matériaux de base et à opérer en Allemagne montre du courage et une profondeur stratégique. Elle a également raison dans son évaluation selon laquelle pousser l’industrie rigoureusement vers un avenir énergétique vert est le seul moyen pour l’Allemagne de rester un leader technologique mondial.

Tout indique que la femme de Potsdam semble avoir tout ce qu’il faut pour être une stratège économique très compétente. Rien d’étonnant donc à ce que quiconque, comme moi, est un «non-vert», se retrouve parfois à souhaiter que Baerbock soit apparu 15 ans plus tôt sur la scène politique allemande.

Certes, Baerbock n’a même jamais été ministre du gouvernement. À l’instar des meilleurs diplômés de l’élite française de l’École nationale d’administration, elle maîtrise facilement un large éventail de notes d’orientation très complexes. Contrairement à de nombreux «ENA-rques», cependant, elle est terre à terre et pas du tout distante.

Cela donne à Baerbock un niveau de maturité politique bien au-delà de son âge réel. De plus, sa vivacité d’esprit et sa dextérité seront un réel atout dans la campagne électorale, d’autant plus que son adversaire est Armin Laschet, le président de la CDU, plutôt piéton et souvent confus.

Un regard au-delà des frontières de l’Allemagne montre que, de la Scandinavie à la Nouvelle-Zélande, de jeunes femmes politiques de haut niveau font un travail très compétent dans la plus haute fonction politique de leur pays. Le contraste qu’ils présentent avec le modèle usé par le temps – pour la plupart des hommes qui gravissent patiemment les échelons politiques et qui font beaucoup de grattage en arrière les uns avec les autres – n’est guère une qualification appropriée indiquant un véritable leadership.

Alors, quel poste gouvernemental pour Baerbock? Bien sûr, il y a toujours du rêve. Comme auparavant en 1969, lorsque Willy Brandt a gagné, elle pourrait devenir chancelière, surtout si la CDU-CSU continue de tâtonner avec Lasche, sujette à la gaffe.

Le poste de prochain vice-chancelier allemand devrait être un shoo-in. Pour donner aux Verts un rôle fort dans le nouveau gouvernement et tirer le meilleur parti des talents de Baerbock, elle devrait être nommée pour servir comme une sorte de « super ministre » coordonnant la politique économique, énergétique, environnementale et des transports.

En fait, un tel poste, mieux situé à la chancellerie fédérale elle-même, est très similaire aux postes que Margrethe Vestager et Frans Timmermans occupent à la Commission européenne à Bruxelles.

– Stéphan Richter est l’éditeur et rédacteur en chef de Le mondialiste, le magazine quotidien en ligne sur l’économie, la politique et la culture mondiales.