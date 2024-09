Annabelle Dexter-Jones sort avec le chef new-yorkais vedette Daniel Humm

Daniel Humm, qui porte la casquette de Eleven Madison Park, sort avec l’actrice et mondaine Annabelle Dexter-Jones, selon Page Six.

Des sources ont repéré les deux en train de s’embrasser à l’US Open alors qu’ils regardaient le match de demi-finale entre Taylor Fritz et Frances Tiafoe.

C’est la première fois que le chef étoilé Michelin de 47 ans – dont le restaurant est régulièrement classé parmi les meilleurs au monde – est publiquement lié à une amie depuis qu’il a fréquenté la star de cinéma Demi Moore en 2022.

Daniel Humm sort avec Annabelle Dexter-Jones, paraît-il. David Dow pour AP

Le duo a été aperçu à l’US Open à New York. David Dow pour AP

Humm est derrière le célèbre Eleven Madison Park. David Dow pour AP

Entre-temps, nous avions rapporté il y a quelques années que Dexter-Jones, 37 ans, sortait avec le célèbre artiste contemporain Dan Colen, 45 ans.

Elle était également auparavant partenaire du gourou de la vie nocturne et artiste de rue français André Saraiva au début des années 2010.

Dexter-Jones est connue pour son rôle dans la série à succès de HBO « Succession » (dans le rôle de Naomi Pierce, la rejeton des médias) ainsi que dans « American Horror Story » de Ryan Murphy.

Mais elle est également connue pour faire partie de l’un des clans culturels les plus importants de New York. Ses parents sont Mick Jones de Foreigner et la créatrice de bijoux Ann Dexter-Jones.

Humm a pris Eleven Madison Park à base de plantes. Getty Images pour Haute Living

Annabelle Dexter-Jones a joué dans « Succession ». Getty Images pour Patou

Dexter-Jones était auparavant lié aux artistes Dan Colen et Andre Saraiva. Variété via Getty Images

Ann est également la mère de la créatrice de mode Charlotte Ronson, de la DJ Samantha Ronson et du mégaproducteur de musique Mark Ronson (qui est marié à la fille de Meryl Streep, Grace Gummer).

Né et élevé en Suisse, Humm a déménagé à San Francisco en 2003 et est devenu chef exécutif du Eleven Madison Park trois ans plus tard. En 2017, le célèbre établissement de Flatiron s’est classé n°1 sur la liste des 50 meilleurs restaurants du monde.

En 2021, lors de la réouverture du restaurant après les confinements liés à la pandémie, Humm a fait sensation dans le monde de la gastronomie en annonçant que le restaurant ne servirait que des aliments à base de plantes.

Le célèbre chef est sorti avec Demi Moore. Getty Images pour Global Citizen

Parmi les parents célèbres de Dexter-Jones figure Mark Ronson. Image de fil

Il est sorti avec Moore pendant environ un an. Avant cela, nous avions rapporté en exclusivité qu’il était lié à la milliardaire Laurene Powell Jobs, la veuve du fondateur d’Apple, Steve Jobs.

Une source proche nous a dit à l’époque : « Ils se voient », mais leur histoire d’amour n’était pas une relation à part entière.