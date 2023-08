Annabelle à L’Exorciste : les meilleurs films d’horreur à regarder en frénésie sur Ott [Watch Video]

Des classiques effrayants comme « L’Exorciste » aux favoris modernes envoûtants comme « Annabelle », voici quelques-uns des meilleurs films d’horreur que vous pouvez regarder sur les plateformes OTT. Préparez-vous à être terrifié alors que « L’Exorciste » vous emmène dans un voyage de possession démoniaque, tandis que « Annabelle » vous fera frissonner le dos avec sa poupée effrayante et ses frayeurs surnaturelles. Ces films vous tiendront en haleine et vous offriront une expérience d’horreur palpitante dans le confort de votre foyer. Alors prenez du pop-corn, éteignez les lumières et préparez-vous pour une soirée cinéma effrayante. Bien sûr, voici quelques films d’horreur effrayants que vous pouvez regarder en frénésie sur les plateformes OTT : « The Conjuring » – Préparez-vous pour une terrifiante enquête paranormale alors qu’Ed et Lorraine Warren plongent dans une ferme hantée. Un jeune afro-américain découvre un secret inquiétant alors qu’il rend visite à la famille de sa petite amie. Regardez la vidéo pour en savoir plus.