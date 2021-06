Annabelle 2.0 ? Une poupée effrayante trouvée se balançant seule dans la mangrove australienne

Les fans de films d’horreur ont été surpris lorsqu’une poupée effrayante a été trouvée sur une balançoire près d’une mangrove. L’incident a laissé les habitants de la petite ville australienne énervés. La ville – Lucinda dans le nord du Queensland – qui ne compte que 406 habitants, a été témoin de quelque chose qui était difficile à croire. Chaque citoyen de la ville connaît bien la poupée et le mauvais présage qui l’entoure. De nombreux habitants ont même accusé la magie maléfique de la poupée des voyages de pêche ratés. Ce qui rend l’affaire encore plus effrayante et inquiétante, c’est le fait que même le député local connaît toutes les histoires entourant la poupée. Le représentant politique local Nick Dametto a déclaré que l’incident pourrait être une pure coïncidence ou simplement un conte d’épouses modernes, mais c’est quelque chose avec lequel il ne veut certainement pas jouer, ajoutant que les origines du jouet étaient un mystère local que la plupart avaient peur de découvrir. .

De nombreux rapports ont déclaré que tous les citoyens de la ville sont à peu près au courant de la poupée. Mais aucun d’entre eux ne trouve le courage de le toucher, d’enquêter ou de s’en approcher. Il semble que tout le monde semble connaître la poupée, mais personne ne veut en parler. Cet objet est devenu un sujet tabou pour les habitants de la ville. Des problèmes de moteur de bateau aux engins de pêche perdus – le jouet n’apporte que de la malchance à ceux qui le traversent, les résidents ont partagé avec Bulletin de Townsville. On dit que même prononcer une salutation polie à la poupée est suffisant pour amener le malheur. Il y en avait d’autres qui pensaient différemment. Un propriétaire d’entreprise aurait déclaré que la poupée avait été fabriquée par un couple local, qui souhaitait ajouter de la couleur à la ville.

