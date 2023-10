Annabel Croft de Strictly révèle ses derniers moments dévastateurs avec son mari Mel avant sa mort tragique par cancer

ANNABEL Croft a parlé de ses derniers moments dévastateurs avec son mari Mel Coleman avant sa mort tragique.

En mai dernier, la star du tennis a annoncé que son mari Mel, âgé de 30 ans, était décédé d’un cancer de l’estomac.

Annabel a révélé que les premiers signes de maladie de Mel dataient de janvier lorsqu’il s’est plaint de douleurs à l’estomac, que les médecins pensaient pouvoir être une diverticulite.

Son médecin généraliste l’a orienté vers des tests avant d’être ensuite orienté vers un scanner.

Mel a ensuite eu plusieurs autres rendez-vous avant d’aller voir un spécialiste, qui a annoncé au couple la nouvelle bouleversante que le plaisancier n’avait plus que quelques semaines à vivre.

Avant ses derniers instants, Annabel a rappelé comment elle avait essayé d’aider à raser Mel avant que son amie Isabella ne vienne déjeuner.

Dans une interview franche, elle a déclaré au MailOnline : « J’ai essayé de l’aider à se raser. Je lui ai apporté un tabouret pour qu’il puisse s’asseoir, mais il s’effondrait dans l’évier. Il n’arrivait pas à prendre une douche, même avec mon aide. Il a dit : « Cela me tuerait ».

«Puis Isabella est arrivée et a dit : ‘Ambulance, maintenant’, et nous avons reçu le feu bleu pour nous rendre à l’hôpital. Nous n’avons jamais su, aucun de nous ne le savait, qu’il ne reviendrait pas à la maison.

Leurs enfants – Amber, Charlie et Lily, tous dans la vingtaine – se sont réunis à l’hôpital avec leurs partenaires.

Annabel a qualifié les nombreuses infirmières de l’hôpital d’« anges », mais a déclaré que son souvenir le plus marquant est celui de quelqu’un qui, selon elle, ne l’était pas.

« Depuis, je me demande si elle était une psychopathe. C’était comme ça parce qu’elle semblait prendre plaisir à dire à Mel qu’il était en train de mourir.

«Quand elle a commencé à parler ainsi, j’ai dit : ‘Pouvez-vous s’il vous plaît venir ici et me parler en privé d’abord. Je ne veux pas qu’il entende ça. Mais elle a répondu : « Non, c’est lui le patient. Il doit apprendre qu’il est en train de mourir.

« Elle a commencé à parler de soins palliatifs et Charlie lui a demandé : ‘Qu’est-ce que ça veut dire ?’ A-t-il des mois, des semaines ?

« Elle a dit : ‘Hein !’ Je ris presque, je me moque de notre fils. « Non, des heures. » Mel a entendu tout ça. C’était tout simplement horrible.

« Elle a dit : ‘Oh, et au fait, s’il a une crise cardiaque, nous ne le réanimons pas. »

Annabel a décrit comment Mel s’est soudainement réveillé après avoir dérivé dans et hors de la conscience et a dit qu’il ne voulait pas de DNR, un ordre de ne pas réanimer.

« Cette infirmière a dit : ‘Écoutez-moi. Il a un cancer. Nous ne le réanimons pas. Comme si elle appréciait ça. Je suis hanté par ça. Tant de nuits, cela m’a empêché de dormir, me souvenant du ton de sa voix. C’était cruel.

Mais quelque chose a soudainement changé lorsque Mel a commencé à lui dire au revoir.

« Et nous avons tous réalisé non seulement qu’il était en train de mourir, mais qu’il savait qu’il était en train de mourir », explique Annabel.

« Il a commencé à donner des ordres – en plaisantant presque : ‘Charlie, la roue du fourgon doit être changée.’ Faites-le avant de le conduire. «Parlez au pensionnaire.» Il a commencé à s’excuser auprès des partenaires de nos enfants, disant qu’il ne serait pas là pour les offrir le jour de leur mariage.

«Il nous a demandé de veiller à ce que Isabella rentre en taxi, ce qui était si typiquement Mel – en pensant à tout le monde, pas à lui-même.

« Il n’a jamais dit ‘j’ai peur’ ou ‘j’y vais’. »

Lorsqu’on lui a demandé si elle avait eu la chance de lui dire au revoir, elle a répondu : « Pas vraiment. C’est arrivé si vite. Il perdait et perdait conscience.

« Et puis nous. . . je l’ai vu mourir. Il a rendu son dernier souffle. »

Mel est décédée en mai 2023, huit semaines seulement après avoir reçu un diagnostic de cancer de stade trois.

Il n’avait que 60 ans au moment de son décès.

Publiant une déclaration au moment de son décès, Annabel a déclaré : « Mon mari bien-aimé Mel est décédé paisiblement mercredi matin après une courte bataille contre le cancer.

« Ma famille et moi avons le cœur brisé et demandons le respect de l’intimité en ces temps très tristes. »

Annabel a épousé Mel en 1992 après s’être rencontrés par hasard juste avant qu’elle ne raccroche sa raquette en tant que joueuse professionnelle.