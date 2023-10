Annabel Croft de Strictly « pleure tous les jours » alors qu’elle pleure son mari depuis 36 ans alors qu’elle s’entraînait pour la série

La star de STRICTLY, Annabel Croft, a avoué qu’elle pleurait tous les jours pendant son entraînement pour la série alors qu’elle pleurait la mort de son mari.

Le mari de la légende du tennis, Mel, est décédé d’un cancer de l’estomac en mai.

Annabel Croft pleure son mari après son décès d’un cancer de l’estomac[/caption] Getty

Le couple s’est marié pendant 36 ans avant sa mort[/caption] BBC

Elle a dû s’entraîner pour Strictly Come Dancing tout en pleurant chaque jour sa perte.[/caption]

Aujourd’hui, Annabel se prépare pour l’un des concours de danse les plus célèbres du Royaume-Uni, mais la femme de 57 ans a du mal à faire face à la dévastation de son partenaire qui n’est plus à ses côtés.

Elle a déclaré au Daily Mail que la veille de ses débuts dans Strictly, elle s’était retrouvée en sanglotant, souhaitant que Mel puisse être là pour le voir.

Elle a déclaré : « Je me suis assise et j’ai pleuré. Mel était mon plus grand partisan, mon protecteur. Il m’a donné confiance.

« Il a bien fait les choses, il l’a toujours fait. Je voulais lui parler. Je voulais dire : ‘Je suis vraiment nerveux pour demain, mais je n’ai pas besoin de toi pour que ça se passe bien.’

«C’était un scénario étrange. J’étais sur le point de sortir devant des millions de personnes et d’être joyeux et heureux, mais je sanglotais en pensant : « Je ne sais pas où tu es, Mel. Où es tu allé?' »

Le couple s’est marié pendant 36 ans avant le décès de Mel, et il était le premier petit ami sérieux qu’elle ait jamais eu.

Il n’est donc pas étonnant qu’elle se soit retrouvée à « pleurer dans le parking » après son diagnostic.

Son déclin rapide a été un choc pour toute la famille, car Mel n’a vécu que trois mois après que les médecins ont réalisé qu’il avait un cancer.

Annabel a ajouté : « C’est impensable. Comment quelqu’un peut-il disparaître en trois mois ? Nous ne savions même pas qu’il était malade.

« Le pauvre Mel était celui à qui on avait dit qu’il allait mourir, et il me réconfortait. Trois mois plus tard, je récupérais un certificat de décès et nos trois enfants devaient comprendre que le nom de leur père y figurait.

« J’ai pleuré tous les jours depuis la mort de Mel. »

Mais la courageuse ancienne sportive continue de jouer son rôle dans l’émission de téléréalité, qui, selon elle, a ramené une « lueur de bonheur » dans sa vie.