Anna Vakili de Love Island et sa soeur Mandi ont été testées positives pour le coronavirus.

Partageant une photo d’elle-même dans son lit de malade, les cheveux ébouriffés contre l’oreiller et son visage pâle et dessiné, Anna, 30 ans, a déclaré que la maladie n’était « pas une blague ».

Elle a expliqué sur son histoire Instagram: « Cette corona s ** t n’est pas une blague. Je suis au lit depuis des jours et a maintenant été testée positive, tout comme Mandi. »

L’image n’aurait pas pu être plus contrastée avec sa dernière publication sur Instagram, montrant à la fois Anna et Mandi avec un visage frais dans leurs vêtements décontractés de luxe.







Anna a expliqué dans la légende: « Avant que Corona ne vienne gâcher notre Noël! … Je souhaite à tous un joyeux Noël anticipé. Je vous aime tous. »

Pour sa part, Mandi, 28 ans, a confirmé que leurs parents présentaient également des symptômes du virus.







Elle a écrit dans son histoire: « Donc, moi et Anna avons tous les deux été testés pour Covid. Je ne suis pas si mal pour être honnête, j’ai passé une nuit qui a été mauvaise et j’ai un rhume régulier, mais je m’en occupe. C’est pas mon pire rhume.

« Anna a été vraiment mauvaise, complètement alitée. Moi, Anna, ma mère et mon père nous isolons tous en ce moment chez nous parce que mes parents restaient chez nous avant l’annonce du niveau 4. »







Mandi a ajouté que même si sa mère était plus âgée et avait des problèmes de santé sous-jacents, Anna était la plus touchée.

Elle a dit: «Nous avons tous des symptômes. J’étais vraiment inquiète pour ma mère, mais maman n’est pas si mal.

« Elle a des symptômes mais elle va mieux qu’Anna, étant donné qu’elle souffre de diabète, d’hypertension et d’autres problèmes sous-jacents. »







Elle a partagé une photo de son résultat de test positif et de sa mère fumant ses sinus avec de l’eau infusée aux herbes.

Et l’influenceur Mandi a partagé que le quatuor n’était pas le seul membre de la famille souffrant actuellement de la maladie.







«Nous allions passer Noël avec toute la famille chez moi, mais Dubaï, la fête de Noël et NYE ont été annulés.

« Mon cousin l’a aussi. C’est pas mal pour le moment. Nous sommes tous malades en ce moment, faisant beaucoup de remèdes maison pour nous sentir mieux. »