L’ASA a statué que les publicités ne devaient plus apparaître et a déclaré qu’elle avait dit à Select Fashion et Anna et Mandi Vakili « de s’assurer qu’à l’avenir, leurs publicités étaient manifestement identifiables en tant que communications marketing, par exemple, en incluant un identifiant clair et bien comme « annonce ». «

La page de Mandi présentait également une photo des frères et sœurs posant sur un lit et était sous-titrée: « Ce fut une année folle! Mais nous devons nous concentrer sur les moments positifs, et Anna et moi sommes ravis d’avoir une collection avec @selectfashion. .. Réglez vos alarmes à 19 h et rendez-vous sur le site Web @selectfashion ou passez en magasin pour découvrir notre collection. «

