Anna Vakili de Love Island a l’air incroyable alors qu’elle pose en bikini très révélateur 4 ans après avoir trouvé la gloire dans la villa

Anna Vakili de LOVE Island a montré sa silhouette incroyablement tonique en bikini à peine là 4 ans après avoir quitté la villa.

Anna, 32 ans, est devenue célèbre dans la cinquième série de Love Island en 2019.

Caractéristiques de Rex

Instagram d’Anna Vakili

La star est allée sur Instagram où elle a partagé des clichés de son voyage ensoleillé à Dubaï.

Anna a posé dans un audacieux bikini à imprimé léopard avec une boucle marron et accessoirisé d’une montre Rolex en argent et en or.

Son maquillage avait l’air minimal et naturel, car elle a opté pour un fard à paupières légèrement chatoyant, une légère couche de mascara noir sur ses cils naturels et un rouge à lèvres mat rose pâle.

Les cheveux blonds caramel d’Anna ont été laissés et coiffés en vagues de plage lâches.

L’influenceur a légendé le post: « Remets-moi au soleil. »

Les fans se sont évanouis devant Anna dans la section des commentaires.

L’un d’eux a écrit: « Hot as f ** k as always. »

Un autre a écrit: « Un vrai béguin pour une femme. »

Un troisième a ajouté : « Tu es magnifique comme toujours ! »

Un quatrième a commenté: « Juste wow. »

Anna a récemment donné plein d’yeux aux fans alors qu’elle était stupéfaite dans un body transparent.

Anna a une fois montré sa silhouette incroyable alors qu’elle s’accroupissait pour prendre un selfie miroir tout en portant un ensemble entièrement noir.

Il s’agissait d’une longue robe noire qui comportait des centaines de petits panneaux nus, révélant sa lingerie noire en dessous.

Elle a ajouté des talons aiguilles noirs et portait ses longues mèches en surbrillance dans une queue de cheval chic et lissée.

Instagram/annavakili_

