Anna Vakili a parlé du moment terrifiant où elle pensait que son père était mort d’un coronavirus.

La star de Love Island, 30 ans, sa sœur Mandi et leurs parents s’auto-isolent après avoir attrapé le virus pendant la saison des fêtes.

Alors qu’il ne semblait pas au départ trop souffrir avec Covid-19, son père s’est effondré le lendemain de Noël et Anna a crié, pensant qu’il était mort.

Elle a appelé cela « le moment le plus effrayant de ma vie », car elle a admis qu’il était très malade avec le coronavirus et alité.

Anna a été la première de sa famille à souffrir de symptômes et elle a commencé à tomber malade le 17 décembre.







Alors qu’elle attendait toujours les résultats de ses tests, le père d’Anna a pris un risque énorme et l’a embrassée sur la joue.

Il était asymptomatique au début avec Anna révélant qu’il dansait la veille de Noël.

Puis à peine deux jours plus tard, il s’est effondré et s’est cogné la tête sur le sol.







« Je pensais qu’il était mort », a déclaré Anna au Sun.

Elle a poursuivi: « J’ai couru hors de ma chambre parce que je l’ai entendu et je l’ai vu étendu les yeux ouverts, ayant complètement perdu connaissance et je criais et pleurais. »

Ils ont appelé une ambulance et les ambulanciers ont expliqué que la température de son père était devenue trop élevée.







Il a refusé d’aller à l’hôpital et est resté alité depuis.

Anna a maintenant exhorté ses fans à prendre le coronavirus au sérieux.

«Isolez-vous immédiatement même si c’est le plus petit reniflement – isolez-vous et passez un test», a-t-elle exhorté. « Je pense que c’est la chose la plus sûre pour vous et les autres. »