Anna Sorokin, une arnaqueuse de la haute société, dit qu’elle ne tirera « rien » de son bref passage dans « DWTS »

Anna Sorokin a peut-être purgé une peine derrière les barreaux, mais une chose est sûre, n’a pas le temps pour c’est « Danse avec les stars ».

La mondaine devenue détenue, qui a passé près de quatre ans en prison après avoir été reconnue coupable de plusieurs délits financiers, et son partenaire Ezra Sosa ont été éliminés de l’émission de concours de danse ABC lors de l’épisode de mardi.

Sorokin semblait totalement imperturbable dans son post-élimination entretien avec la co-animatrice de l’émission, Julianne Hough, qui a demandé à Sorokin ce qu’elle retiendrait de son passage dans la salle de bal.

« Rien », dit Sorokin à Hough avec un rire bref.

C’est peut-être parce que Sorokin n’a pas passé beaucoup de temps dans l’émission, étant donné qu’elle a été parmi les premières à être éliminées aux côtés de Tori Spelling et de son partenaire Pasha Pashkov, qui ont également été licenciés mardi.

Cependant, Sorokin n’avait pas fini de montrer son ambivalence.

Dans un post-spectacle entretien avec GMA, elle a simplement dit que « c’était une nouvelle expérience » lorsqu’on lui a demandé ce que c’était que de faire partie de l’émission, et lorsqu’on lui a demandé quelle était sa partie préférée du fait d’être dans l’émission, elle n’a pas mâché ses mots.

« Je me fais éliminer », dit Sorokin en riant.

Elle a ensuite déclaré qu’elle était « très triste, évidemment » d’avoir été éliminée de l’émission si tôt, et a également exprimé que la « seconde chance » qu’elle recherchait après ses ennuis judiciaires a maintenant été « gâchée ».

En 2019, Sorokin a été reconnue coupable de vol qualifié et d’autres délits financiers après avoir volé plus de 200 000 dollars et financé une vie de luxe en se faisant passer pour une héritière allemande grâce à un fonds fiduciaire. Elle a purgé deux ans de prison et 18 mois supplémentaires de détention par les autorités de l’immigration pour avoir dépassé la durée de validité de son visa.

Une série télévisée intitulée « Inventing Anna », avec Julia Garner, lauréate d’un Emmy, dans le rôle principal, a relaté l’histoire de Sorokin.

Sorokin a récemment vécu en résidence surveillée à New York avec un bracelet électronique à la cheville pendant qu’elle faisait appel de son ordre d’expulsion. Elle avait précédemment déclaré à People qu’elle avait demandé et obtenu l’autorisation des services de l’immigration et des douanes des États-Unis pour se rendre à Los Angeles, où la série est produite.

Son bracelet électronique orné de bijoux et de paillettes – visible dans l’émission – est depuis devenu son accessoire le plus viral.