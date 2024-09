Anna Sorokin, escroc condamnée, apparaît dans « Dancing With the Stars » portant un bracelet électronique scintillant à la cheville

La fausse héritière Anna Sorokin libérée de la garde de l’ICE



Los Angeles — Anna Sorokin, une escroc condamnée, a fait irruption sur la piste de danse de « Dancing With the Stars » avec un bracelet électronique léger et très brillant.

La soi-disant « fausse héritière », qui était condamné pour avoir escroqué des banques, des hôtels et des amis en 2019 après s’être faussement construit une réputation d’héritière allemande fortunée nommée Anna Delvey, elle a fait ses débuts avec un bracelet électronique digne d’une salle de bal lors de la première de la nouvelle saison de « Dancing With the Stars » mardi soir.

« En fait, ce n’est pas un gros problème. C’est assez léger et je leur ai demandé de le serrer pour qu’il ne pende pas. Donc ce n’est pas si grave », a-t-elle déclaré à l’Associated Press après la première. Elle et le danseur professionnel Ezra Sosa ont exécuté une routine sur « Espresso » de Sabrina Carpenter.

« C’est la véritable star du spectacle, soyons honnêtes », a déclaré Sosa à propos du bracelet électronique éblouissant de Sorokin.

« Je trouve ça plutôt drôle de voir comment les gens aiment ça – ce n’est pas comme un poids à la cheville », a déclaré Sosa. « Ce n’est pas comme 20 livres. C’est littéralement moins d’une livre et ce n’est pas un gros problème. »

L’escroc Anna Sorokin, condamnée à mort, se lance sur la piste de danse de « Dancing With the Stars » avec un bracelet électronique léger et scintillant. Eric McCandless/Getty Images



Sorokin a reconnu que ses débuts ne se sont pas déroulés comme prévu.

« Je suis soulagée que ce soit fini », a-t-elle déclaré. « J’ai l’impression que ma danse aurait pu être un peu meilleure, mais je suis heureuse d’avoir fait ça et c’était une expérience formidable. »

Sorokin a déclaré qu’elle espère que les téléspectateurs seront quelque peu indulgents malgré ses antécédents criminels.

« J’espère que les gens me donneront une chance de montrer ce que je peux faire. J’ai purgé ma peine et j’ai remboursé ma dette », a-t-elle déclaré.

Les premières critiques des fans n’étaient pas positives, avec la phrase « Les débuts décevants d’Anna Delvey dans DWTS » parmi celles qui étaient en vogue sur le site de médias sociaux X.

Pendant qu’elle était libéré de prison en février 2021Les autorités de l’immigration l’ont arrêtée peu de temps après sa sortie, affirmant qu’elle avait dépassé la durée de son visa et devait être renvoyée dans son Allemagne natale. L’inspiration de « Inventing Anna » a été détenue par l’ICE pendant plus d’un an avant qu’un juge ne la rejoigne. a ouvert la voie à son passage en confinement à domicile en octobre 2022 alors qu’elle lutte contre son expulsion.

Ses conditions de libération ont dû être modifiées pour lui permettre de voyager de New York à Los Angeles pour le tournage.

En confinement à domicile, Sorokin s’est également impliqué dans une podcast et émission de télé-réalité.